Χαμηλές θερμοκρασίες και προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ φέρνουν κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν την αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων, καθώς οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη τη θέρμανση και τη διεξαγωγή μαθημάτων.

Στον Δήμο Καρπενησίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι Παιδικοί Σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς που δεν διαθέτουν εναλλακτική φύλαξη για τα παιδιά τους.

Στον Δήμο Θάσου διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργία των τριών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου. Η απόφαση ελήφθη λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό Θεολόγου, από τις 08:00 έως τις 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.

Στον Δήμο Δελφών αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Ιτέας, εξαιτίας φθορών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά το Σαββατοκύριακο. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Στον Δήμο Ερέτριας δεν θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού, καθώς εκτός από το ψύχος, θα υπάρχει και διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω έργων του ΔΕΔΔΗΕ. Αντίθετα, το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού θα λειτουργήσει κανονικά, αφού δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρεύματος.