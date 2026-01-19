Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να τιμήσουν τους Τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας. Παρά το ότι η ημέρα δεν αποτελεί επίσημη αργία, τα σχολεία θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην πνευματική αξία του εορτασμού, με εκκλησιασμό ή ειδικά αφιερώματα, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την προσφορά τους στα Γράμματα και στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε εκκλησιασμό, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη σχολική τους μονάδα. Εναλλακτικά, θα παρακολουθήσουν δίωρο αφιέρωμα στους Τρεις Ιεράρχες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά τις πρώτες ώρες του ημερήσιου προγράμματος.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη διευκρινίζει ότι την ημέρα του εορτασμού, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, θα πραγματοποιηθούν εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα. Η διάρκεια των εκδηλώσεων θα είναι τουλάχιστον δύο ώρες.

Όπως αναφέρει η υπουργός, «κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας».

Η απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη