Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 θα τιμηθεί στα σχολεία η εορτή των Τριών Ιεραρχών, των προστατών των γραμμάτων και της παιδείας. Όπως τα τελευταία χρόνια, η ημέρα αυτή δεν αποτελεί σχολική αργία, αλλά δίνεται έμφαση στον εκπαιδευτικό και πνευματικό της χαρακτήρα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε εκκλησιασμό, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη σχολική τους μονάδα. Εναλλακτικά, θα παρακολουθήσουν δίωρο αφιέρωμα στους Τρεις Ιεράρχες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά τις πρώτες ώρες του ημερήσιου προγράμματος.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη διευκρινίζει ότι την ημέρα του εορτασμού, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, θα πραγματοποιηθούν εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα. Η διάρκεια των εκδηλώσεων θα είναι τουλάχιστον δύο ώρες.

Όπως αναφέρει η υπουργός, «κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας».

Eδώ η απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη