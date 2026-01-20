Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπει για σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με θυελλώδεις ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Ιόνιο – από την Κεφαλονιά και νοτιότερα – καθώς και στην Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 10 μποφόρ.

Γενική εικόνα του καιρού

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια.

Αρχικά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται εντάσεις με σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, στα νότια έως 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατούν ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 8°C, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως 17°C. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, τοπικά ισχυρός στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανές βροχές ή χιονόνερο το βράδυ. Θερμοκρασία από -3 έως 8°C.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι έως 10 μποφόρ.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Βροχές ή χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά. Τη νύχτα ένταση των φαινομένων στα νότια. Θερμοκρασία έως 12°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης και καταιγίδες τη νύχτα στα δυτικά. Θερμοκρασία έως 17°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Θερμοκρασία έως 16°C.

Αττική: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το απόγευμα, με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Θερμοκρασία 5-11°C.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα. Θερμοκρασία -2 έως 8°C.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 21/1: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ισχυρά φαινόμενα στο Ιόνιο, τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Άνεμοι έως 9 μποφόρ.

Πέμπτη 22/1: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και ανατολικό Αιγαίο, πιθανώς ισχυρές έως το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Παρασκευή 23/1: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα νότια.

Σάββατο 24/1: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, νότια και ανατολικό Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή