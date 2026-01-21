Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΕΕ) παρέχει οδηγίες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων.

Εργοδότες υποχρεούνται να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά και έκτακτα μέτρα σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών συνθηκών για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και κινδύνων υγείας.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) εξέδωσε οδηγίες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων, υπογραμμίζοντας τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την ανάγκη αυστηρής τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί νομική υποχρέωση, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπουργείων. Οι εργοδότες οφείλουν να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά και έκτακτα μέτρα όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι η προσαρμογή του ωραρίου, η αλλαγή του τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και η προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων αποτελούν νόμιμες πρακτικές σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η τηλεργασία, όπου είναι εφικτή, και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων θεωρούνται βασικά μέτρα προστασίας.

Η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υφίστανται μισθολογικές απώλειες ή πειθαρχικές κυρώσεις λόγω της εφαρμογής τέτοιων μέτρων. Ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν οι εργοδότες σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι εξωτερικές εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου η τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας πρέπει να είναι αυστηρή και άμεση.

Αίτημα για εντατικοποίηση ελέγχων και θεσμικό πλαίσιο

Η ΓΣΕΕ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε εντατικοποίηση των ελέγχων από τους αρμόδιους μηχανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των εγκυκλίων και της εργατικής νομοθεσίας. Όπως τονίζει, η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων δεν αποτελεί κόστος, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση και ευθύνη όλων.

Η Συνομοσπονδία επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας για την εισαγωγή ρητών ρυθμίσεων που θα καθορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και θα απαγορεύουν τη διακινδύνευση της υγείας των εργαζομένων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι άτυπες συστάσεις και ανακοινώσεις δεν επαρκούν και ζητά τη δημιουργία ενός σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου με αυστηρές κυρώσεις, βάσει των οποίων θα διεξάγονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, με τα αποτελέσματα να δημοσιοποιούνται.

Στήριξη και ενημέρωση εργαζομένων

Τα σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα και οι ομοσπονδίες της δύναμης της ΓΣΕΕ βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών από εργαζομένους. Η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει ότι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) καθώς και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ παραμένουν στη διάθεση των πολιτών για ενημέρωση και υποστήριξη.

«Μετακινούμαστε μόνο, όταν είναι απαραίτητο. Δεν παραγγέλνουμε οτιδήποτε διανέμεται με μετακίνηση εργαζομένων μέσα στην κακοκαιρία», καταλήγει η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.