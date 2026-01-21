Πέντε περιφέρειες της χώρας, μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Αττικής, έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω αναμενόμενων έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Η στάθμη του νερού στον Ιλισό αυξάνεται ήδη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους για ενδεχόμενα προβλήματα από μεγάλη εισροή νερού.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, με προσωπικό και μέσα σε ετοιμότητα για άμεση παροχή βοήθειας όπου απαιτηθεί.

Η κακοκαιρία άρχισε να επηρεάζει σταδιακά την Αττική, ξεκινώντας από τα δυτικά του νομού, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περαιτέρω ένταση των φαινομένων. Στον Ιλισό η στάθμη του νερού έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που φοβούνται ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πέντε περιφέρειες της χώρας —μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Αττικής— έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι ειδικοί προβλέπουν μεγάλα ύψη βροχών, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και αυξημένη ετοιμότητα, με όλους τους σταθμούς και το προσωπικό σε επαγρύπνηση, ώστε να παρέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency ο Νίκος Λαυράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μετέβη στον Ιλισό για να παρακολουθήσει από κοντά τη στάθμη του ποταμού και την εξέλιξη των φαινομένων.