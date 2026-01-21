Πέντε Περιφέρειες της χώρας έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών: Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει από σήμερα Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Στις 10 το πρωί ήχησε το 112 για την Αττική με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ σε απολύτως αναγκαίες μόνο.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν θέσει πέντε Περιφέρειες της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Πρόκειται για τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Στις 10 το πρωί ήχησε το 112 για την Αττική. Σε αυτό γίνεται σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις απολύτως αναγκαίες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Δείτε Live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί σήμερα, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο ενώ κατά τόπους θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια σήμερα από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες σήμερα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά σήμερα το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Ήδη από το πρωί βρέχει στην Αθήνα ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα ενώ την Τρίτη αποφασίστηκε να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε όλο τον νομό.

Ειδικότερα αποφασίστηκε ότι κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους σήμερα όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική -τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση- μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ. Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα. Σημειώνεται ότι με εντολή τού περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω καιρικών φαινομένων

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από σήμερα Τετάρτη, 21/01 το πρωί, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

2. Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

3. Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

4. Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά και στη Φθιώτιδα

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, από τα ξημερώματα άρχισε στην περιοχή του Δομοκού, της Υπάτης και στα ορεινά χωριά του Δήμου Λαμιέων. Το περισσότερο χιόνι μέχρι στιγμής έχει πέσει στη δυτική Φθιώτιδα και προς Καρπενήσι, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στον Τυμφρηστό έχει 30 πόντους χιόνι και στα Πουγκάκια έφτασε τα 40 εκατοστά.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στη Στερεά

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώθηκαν το πρωί (08:15’) της Τετάρτης 21/1, μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Νομός Ευρυτανίας

Διακοπή κυκλοφορίας, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 12η χ/θ έως την 25η χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου – Φουρνάς- Καρδίτσας λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 12η χ/θ έως την 24η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας.

Από την 25η χ/θ χ/θ έως την 48η χ/θ χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου – Φουρνάς- Καρδίτσας.

Από την 8η χ/θ έως την 35η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Στενώματος – Δομιανών.

Από την 8η χ/θ έως την 33η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.

Από την 6η χ/θ έως την 13η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου -Χιονοδρονικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από την 5η χ/θ έως την 8η χ/θ της Π.Ε.Ο. Καρπενησίου – Λαμίας.

Από την 6η χ/θ έως την 8η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας.

Από την 5η χ/θ έως την 10η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου.

Από την 4η χ/θ έως την 8η χ/θ της Ε.Ο. Καρπενησίου-Λαμίας.

Από την 35η χ/θ έως την 45η χ/θ της Επ.Ο. Καρπενησίου-Προυσού-Αγρινίου.

Νομός Φθιώτιδας

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 17,100η χ/θ έως την 46,900η χ/θ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρεώς οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων από την 02:40 ώρα της 21-01-2026.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Από την 59η χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου.

Από την 52,000 χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Ε.Ο. Λαμίας –Καρπενησίου.

Από την 43,000 χ/θ έως την 64,700 χ/θ της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου.

Νομός Φωκίδας

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Στην Επ.Ο. Γραβιάς-Καλοσκοπής.

Υπενθυμίζεται ότι, για το σύνολο του οδικού δικτύου των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Κοζάνη: Χιονίζει από τα ξημερώματα στη Δυτ. Μακεδονία – Πού χρειάζονται αλυσίδες

Από τα ξημερώματα χιονίζει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, από τις ακριτικές Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά κι από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη. Το χιόνι, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά πάνω από τα 1350 μέτρα έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Από τις 04:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καρδίτσα: Πάνω από 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι

Έντονη χιονόπτωση πλήττει το ορεινό τμήμα του Δήμου Μουζακίου στην Π.Ε. Καρδίτσας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος. Στην περιοχή πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου», το ύψος του χιονιού έχει ξεπεράσει τους 30 πόντους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του Δήμου Μουζακίου βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, προχωρώντας σε καθαρισμό του οδικού δικτύου ώστε να παραμείνει ανοιχτό και ασφαλές για τους οδηγούς.

• Να φέρουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στις ορεινές περιοχές.

• Να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Σκρέτας, τόνισε ότι η κακοκαιρία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο απολύτως αναγκαίο. Για κάθε πληροφορία ή ανάγκη, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου στα τηλέφωνα: 2445350109, 6971641227 και 6985121644.

Χιόνια στα ορεινά της Θεσσαλονίκης

Χιόνι στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έφερε το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του φετινού χειμώνα, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά από τα ξημερώματα. Ένα λεπτό στρώμα χιονιού κάλυψε τα ορεινά της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, που συνήθως πλήττεται πρώτος από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα υπό τον συντονισμό του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν στους δρόμους, ενώ τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Παράλληλα, έχει αποσταλεί ενημερωτικό sms στους δημότες με οδηγίες για ασφαλείς μετακινήσεις και υπάρχει επάρκεια αλατιού για την αντιμετώπιση του παγετού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί και τα σχολεία λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Χιονόπτωση σημειώθηκε επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου και σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επικρατεί βροχή, με τη θερμοκρασία στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έπεσε στο μηδέν.

Κλειστά σχολεία λόγω παγετού

Η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφάσισε το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ για σήμερα, εξαιτίας του χιονιού, του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως στη Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα, τη Νάουσα, τη Βέροια και χωριά της Πέλλας, ενώ στη Σαμαρίνα Γρεβενών σημειώθηκε χιονοθύελλα. Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Θυελλώδεις άνεμοι 10 Μποφόρ στη δυτική Ελλάδα

Με ριπές 130 χιλιομέτρων την ώρα η Πάτρα μετρά καταστροφές, μεταδίδει η ΕΡΤ. Η γέφυρα Ρίο – Αντίρριο παραμένει κλειστή με αποτέλεσμα πολλές νταλίκες να είναι ακινητοποιημένες. Νταλίκα αναποδογύρισε στον κόμβο της Εγλυκάδας ενώ κατέρρευσε βιτρίνα 25 μέτρων επί της οδού Κανελλοπούλου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί από χθες 75 κλήσεις για πτώσεις δένδρων και αντικειμένων για ζημιές σε αυτοκίνητα. Κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Δυτική Ελλάδα και χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας και του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, στο τμήμα της Πάτρας, στο Κουκούλι, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.