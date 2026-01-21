Η Γαύδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω ισχυρών νοτιοανατολικών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, προκαλώντας ζημιές, αποκλεισμό του νησιού και προβλήματα τροφοδοσίας.

Ισχυρές ριπές ανέμου ανέτρεψαν ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρίσκεται στο νησί μετά από κατάσχεση, καθώς και βάρκες, ενώ παρασύρθηκε από τα κύματα κι ένα αυτοκίνητο.

Στη Γαύδο διαβιούν περίπου 30 μετανάστες σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε ένα σπιτάκι δύο δωματίων, με περιορισμένη στήριξη από κατοίκους, ενώ στον νησί κατοικούν 60 κάτοικοι και υπάρχουν περίπου 25 στελέχη λιμενικού, αστυνομίας και Frontex.

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στη Γαύδο η ένταση των ανέμων που πλήττουν το νησί, δημιουργώντας συνθήκες αποκλεισμού και σημαντικές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, οι κάτοικοι και οι υπηρετούντες στο ακριτικό νησί αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες, από τον εγκλωβισμό μεταναστών έως την έλλειψη τροφοδοσίας. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, με ισχυρές ριπές που προκάλεσαν την ανατροπή ιστιοπλοϊκού σκάφους, κατασχεμένου εδώ και τέσσερα χρόνια.

Από την κακοκαιρία ανατράπηκαν επίσης βάρκες, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα. «Είναι δύσκολες ώρες ακόμα και για το σκάφος της Frontex, για τους 30 επίσης μετανάστες που από το περασμένο Σάββατο βρίσκονται στη Γαύδο και διαβιούν σε ένα σπιτάκι με δύο δωμάτια. Ευτυχώς έχει βρεθεί ένας κάτοικος που τους μαγειρεύει όσπρια και μακαρόνια, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες», σημείωσε η δήμαρχος.

Σύμφωνα με την ίδια, στο νησί κατοικούν αυτή την περίοδο περίπου 60 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ οι υπηρετούντες σε λιμενικό, αστυνομία και δύναμη Frontex ανέρχονται σε περίπου 25 άτομα.

«Υπάρχουν προβλήματα και στην τροφοδοσία, λόγω του ότι δεν έρχεται πλοίο αυτό το διάστημα, αλλά και μεγάλες δυσκολίες για τους ψαράδες που είτε ψάχνουν τις βάρκες τους, είτε έρχονται αντιμέτωποι με ζημιές που έχουν υποστεί», πρόσθεσε η κ. Στεφανάκη.

Η δήμαρχος υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι της Γαύδου είναι συνηθισμένοι σε ακραίες συνθήκες, ωστόσο «είναι απαραίτητο να υπάρξουν υποδομές και στήριξη για να διευκολυνθούν η διοικητική υποστήριξη του δήμου, οι κάτοικοι κατά την περίοδο αποκλεισμού, αλλά και οι μετανάστες που πραγματικά υποφέρουν».