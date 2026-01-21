Στον Δήμο Μετεώρων συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση σε πεδινές και ορεινές περιοχές, με ύψος χιονιού που σε ορισμένα σημεία ξεπερνά τα 40 εκατοστά, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Περισσότερα από 40 μηχανήματα της δημοτικής αρχής επιχειρούν για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους στην Καλαμπάκα και τα χωριά, ενώ ο δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη λόγω έγκαιρης προετοιμασίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Περισσότερα από 10 χωριά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας. Με απόφαση του δημάρχου έχουν κλείσει όλες οι σχολικές μονάδες για σήμερα.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει αντιμετωπίσιμη, καθώς οι υπηρεσίες του δήμου είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, περισσότερα από δέκα χωριά αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζητήματα προσβασιμότητας.

Με απόφαση του δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων παραμένουν σήμερα κλειστές. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «είμαστε σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που υπάρχουν. Οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκεί το φαινόμενο».