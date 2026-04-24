Μια ιδιαίτερα ανησυχητική πτυχή της ανθρώπινης ρύπανσης φέρνει στο φως νέα επιστημονική έρευνα από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών, η οποία αποκαλύπτει ότι ίχνη κοκαΐνης στα υδάτινα οικοσυστήματα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη συμπεριφορά των ψαριών. Για πρώτη φορά, επιστήμονες κατέγραψαν σε φυσικό περιβάλλον τις επιπτώσεις αυτής της ουσίας σε άγριους πληθυσμούς, διαπιστώνοντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κινούνται και χρησιμοποιούν τον χώρο.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε νεαρούς σολομούς του Ατλαντικού, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν επί οκτώ εβδομάδες σε μεγάλη λίμνη της Βόρειας Ευρώπης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ειδικά εμφυτεύματα αργής αποδέσμευσης, προκειμένου να προσομοιώσουν την έκθεση των ψαριών σε βενζοϋλεκγονίνη, τον βασικό μεταβολίτη της κοκαΐνης που εντοπίζεται συχνότερα σε ποτάμια και λίμνες.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα ψάρια που εκτέθηκαν στην ουσία διήνυαν σχεδόν διπλάσια απόσταση κάθε εβδομάδα σε σχέση με εκείνα που δεν είχαν επηρεαστεί, ενώ η συνολική τους διασπορά έφτανε έως και τα 12 χιλιόμετρα περισσότερο μέσα στο οικοσύστημα. Η αυξημένη αυτή κινητικότητα δεν είναι απλώς μια ποσοτική αλλαγή, αλλά επηρεάζει κρίσιμες λειτουργίες επιβίωσης, όπως η αναζήτηση τροφής, η αποφυγή θηρευτών και η αναπαραγωγική συμπεριφορά.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η κοκαΐνη, ως ισχυρό διεγερτικό, επηρεάζει τα εγκεφαλικά συστήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σε όλα τα σπονδυλωτά, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα λιγότερο απρόσμενα από όσο φαίνονται αρχικά. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι ο μεταβολίτης της ουσίας – και όχι η ίδια η κοκαΐνη – φαίνεται να έχει ακόμη πιο έντονες και σαφείς επιδράσεις στους οργανισμούς.

Η παρουσία τέτοιων ουσιών στο περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Μετά την κατανάλωση κοκαΐνης, το σώμα τη μεταβολίζει και αποβάλλει τη βενζοϋλεκγονίνη μέσω των ούρων. Οι συμβατικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δεν είναι σχεδιασμένες να απομακρύνουν αποτελεσματικά τέτοιους χημικούς ρύπους, με αποτέλεσμα αυτοί να καταλήγουν σε φυσικά υδάτινα συστήματα.

Οι επιπτώσεις αυτής της «αόρατης» ρύπανσης μπορεί να είναι εκτεταμένες. Η αλλαγή στη συμπεριφορά των ψαριών ενδέχεται να διαταράξει τις ισορροπίες των οικοσυστημάτων, επηρεάζοντας όχι μόνο τα ίδια τα είδη αλλά και την ευρύτερη τροφική αλυσίδα. Για είδη, όπως ο σολομός του Ατλαντικού, που ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους, η πρόσθετη αυτή επιβάρυνση μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Παρά τη σοβαρότητα των ευρημάτων, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία μέσω της κατανάλωσης ψαριών. Το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στις οικολογικές συνέπειες και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των υδρόβιων πληθυσμών.