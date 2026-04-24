Σημαντικούς βαθμούς στη μάχη της τριάδας άφησε η Βιγιαρεάλ, η οποία «κόλλησε» στο 1-1 στην έδρα της ουραγού Οβιέδο για τη La Liga. Το «Κίτρινo Υποβρύχιo» παραμένει στην τρίτη θέση, στο +5 από την τέταρτη Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 28 βαθμούς και συνεχίζουν να ελπίζουν, όντας στο -6 από τη σωτηρία, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε.

O αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Βιγιαρεάλ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Η υπεροχή της καρποφόρησε στο 13ο λεπτό, όταν ο Πεπέ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (0-1).

Στη συνέχεια, το «Κίτρινο Υποβρύχιο» διατήρησαν την κατοχή και απείλησαν εκ νέου, χωρίς όμως να καταφέρουν να διευρύνουν το προβάδισμά τους, με το 0-1 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Δεύτερο ημίχρονο

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με την Οβιέδο να ανεβάζει την απόδοσή της και να γίνεται πιο επιθετική. Οι γηπεδούχοι πίεσαν και τελικά βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 69’, όταν ο Χαϊρά εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έκανε το 1-1.

Στα εναπομείναντα λεπτά, η Βιγιαρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει το γκολ της νίκης. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με την Οβιέδο να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό και τη Βιγιαρεάλ να φεύγει με απώλειες στη μάχη της κορυφής.

Η βαθμολογία της La Liga