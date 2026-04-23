Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από τη διεύθυνση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12, το οποίο δεν επικαλείται συγκεκριμένες πηγές.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ο Γκαλιμπάφ εγκατέλειψε τον ρόλο του ως επικεφαλής των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον και των προσπαθειών διαμεσολάβησης που πραγματοποιούνταν υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Η απόφασή του αποδίδεται στην αυξανόμενη παρέμβαση στρατηγών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η ένταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κορυφώθηκε εξαιτίας μιας πρότασης του Κατάρ που στόχευε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στο Στενό του Ορμούζ. Η πρόταση προέβλεπε ότι 20 ιρανικά σκάφη θα μπορούσαν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό, με αντάλλαγμα την αντίστοιχη διέλευση 20 πλοίων από λιμάνια του Αραβικού Κόλπου.

Τελικά, η πρόταση απορρίφθηκε από ιρανικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το Channel 12.