Στην εκκένωση τριών σπιτιών που βρίσκονται πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν οι Αρχές για προληπτικούς λόγους, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε καθίζηση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις κατοικίες και ανθρώπους που ζουν εκεί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα να συνεχιστούν και θα ενισχυθούν μέσα στην ημέρα.

Αν και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών αρχικά αρνήθηκαν να αποχωρήσουν, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. πείστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να εκκενωθούν ακόμη δύο κατοικίες στην ίδια περιοχή.

Άλλωστε, για συνολικά 36 ώρες η Ελλάδα θα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις έντονες χιονοπτώσεις και τους ανέμους που θα φτάνουν έως και τα 10 μποφόρ. Το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από σήμερα Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απηύθυνε σαφή έκκληση προς τους κατοίκους της πρωτεύουσας να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Όπως τόνισε, ο Δήμος έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης ετοιμότητας, με όλες τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. «Περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00», ανέφερε ο κ. Δούκας.

Με δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που τίθενται σε ισχύ, στις ώρες κατά τις οποίες αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν βοήθεια ή ενημέρωση σε περίπτωση ανάγκης. «Παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε στις μετακινήσεις, όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε. Είμαστε σε επιφυλακή και για ό,τι χρειαστείτε 1595. Μεγάλη προσοχή σήμερα», πρόσθεσε.

