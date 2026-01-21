Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προειδοποιεί για δύο μεγάλα κύματα βροχής στην Αθήνα, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00, στο πλαίσιο του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο και να δείξουν μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο δήμαρχος ενημερώνει ότι είναι σε επιφυλακή και διαθέσιμος μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1595 για ό,τι χρειαστεί.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα ενόψει της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με τις δημοτικές αρχές να καλούν τους πολίτες σε ιδιαίτερη προσοχή. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που σύμφωνα με τις προβλέψεις θα εκδηλωθούν σε δύο κύματα μέσα στην ημέρα, δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου, κυρίως στις μετακινήσεις και στις περιοχές με γνωστά προβλήματα απορροής υδάτων.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απηύθυνε σαφή έκκληση προς τους κατοίκους της πρωτεύουσας να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Όπως τόνισε, ο Δήμος έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης ετοιμότητας, με όλες τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. «Περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00», ανέφερε ο κ. Δούκας.

Παράλληλα, λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ενώ έχει αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας σχολείων και δομών προσχολικής αγωγής, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και οικογενειών.

Με δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που τίθενται σε ισχύ, στις ώρες κατά τις οποίες αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν βοήθεια ή ενημέρωση σε περίπτωση ανάγκης.

«Παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε στις μετακινήσεις, όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε. Είμαστε σε επιφυλακή και για ό,τι χρειαστείτε 1595. Μεγάλη προσοχή σήμερα», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Μεγάλη προσοχή σήμερα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.

Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά.

Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης.

Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Είμαστε εδώ για την πόλη και τους ανθρώπους της».