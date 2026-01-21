Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας που θα διαρκέσει έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με αφορμή την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Το φαινόμενο συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τετάρτη αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Από το βράδυ έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα πυκνές στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία, ενώ θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο έως το μεσημέρι και στο νότιο και κεντρικό Αιγαίο έως το πρωί της Πέμπτης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνιστάται περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Ήδη από χθες σε κατάσταση RED CODE βρίσκονται οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική διαχείριση των φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα στα οχήματά τους.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου συστάσεις στους πολίτες για αυξημένη προσοχή και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που σχετίζονται με την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις των φαινομένων. Η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες, μεταξύ άλλων, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να ελέγξουν λούκια και υδρορροές, να αποφεύγουν διέλευση από ρέματα και χειμάρρους, καθώς και υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποσυνδέουν ηλεκτρικές συσκευές, να αποφεύγουν επαφή με μεταλλικά αντικείμενα και να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους μέχρι την ύφεση των φαινομένων.

Οδηγίες για χιονοπτώσεις και παγετό

Σε περιοχές όπου αναμένονται χιονοπτώσεις και παγετός, οι οδηγοί πρέπει να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου, να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση τη μέρα και σε κεντρικούς δρόμους.

Οι πεζοί οφείλουν να φορούν κατάλληλα υποδήματα και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την αιχμή των φαινομένων. Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η προσοχή είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια όλων.

Ενημέρωση πολιτών

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσω των τακτικών δελτίων της ΕΜΥ (www.emy.gr) και για την κατάσταση του οδικού δικτύου μέσω της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr). Επιπλέον, οδηγίες αυτοπροστασίας διατίθενται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).