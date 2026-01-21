Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας στη Φθιώτιδα, επεκτεινόμενο στην Ευρυτανία, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Βοιωτία, με έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Στη Φθιώτιδα, το χιόνι καλύπτει σε σύντομο χρόνο περιοχές με στρώμα 10 έως 20 εκατοστών, ενώ στη Δυτική Φθιώτιδα το ύψος του χιονιού ξεπερνά τα 50 εκατοστά.

Μηχανήματα δήμων και Περιφέρειας επιχειρούν διαρκώς για να κρατήσουν ανοιχτό το βασικό οδικό δίκτυο προς το Καρπενήσι, με δυσκολίες στο επαρχιακό δίκτυο προς τα ορεινά χωριά.

Στη Φθιώτιδα, χιονίζει κατά διαστήματα σε μεγάλο μέρος του νομού, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στην περιοχή του Δομοκού. Το χιόνι πέφτει πυκνό, καλύπτοντας μέσα σε λίγα λεπτά περιοχές με στρώμα ύψους 10 έως 20 εκατοστών. Περιφερειακά της Λαμίας σημειώνονται χιονοπτώσεις, ενώ στο κέντρο της πόλης επικρατεί ραγδαία βροχόπτωση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Στη δυτική Φθιώτιδα, το ύψος του χιονιού ξεπερνά κατά τόπους τα 50 εκατοστά. Μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς για να διατηρήσουν ανοιχτό το βασικό οδικό δίκτυο από Λαμία προς Καρπενήσι. Ωστόσο, δυσκολίες παρατηρούνται σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου, κυρίως προς τα ορεινά χωριά.

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων ισχύει στον δρόμο Λαμίας–Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 72ο χιλιόμετρο, λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Παράλληλα, ισχυρά φαινόμενα καταγράφονται και στον δρόμο Λαμίας–Άμφισσας, όπου μηχανήματα επιχειρούν για να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο, ενώ δεν αποκλείεται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα τις επόμενες ώρες.

Στην περιοχή του Δομοκού η χιονόπτωση εντάθηκε, με τη μάχη ανθρώπων και μηχανών να είναι συνεχής, ώστε να παραμείνει ανοιχτό το παλαιό εθνικό δίκτυο Λαμίας–Δομοκού–Λάρισας. Έχει ήδη τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα, τα οποία ακινητοποιούνται στη Λαμία, ενώ για όλα τα υπόλοιπα είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας, απαγορεύτηκε η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από το 15ο έως το 47ο χιλιόμετρο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εκχιονιστικά και αλατιέρες επιχειρούν εντατικά για να κρατήσουν τον δρόμο ασφαλή.

Προβλήματα σε Ευρυτανία και Εύβοια

Στην Ευρυτανία έχουν σημειωθεί διακοπές κυκλοφορίας στον δρόμο Καρπενησίου–Φουρνάς–Καρδίτσας, καθώς και στο τμήμα προς τη Δομνίστα. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. Έχει τεθεί σε ισχύ υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα σε Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα, εφόσον δεν διαθέτουν χειμερινά ελαστικά.

Στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα εντείνονται, η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων από το ποτάμι στο σημείο Μπακαλόου–Ατέμη, λόγω αναμενόμενης αύξησης της στάθμης του νερού. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Προειδοποιήσεις και έντονοι άνεμοι

Το πρωί εστάλη μήνυμα του αριθμού 112 σε περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις θαλάσσιες περιοχές, καθώς στην Κάρυστο οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ. Το Λιμεναρχείο Καρύστου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας τους ιδιοκτήτες σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στα λιμάνια και τις μαρίνες, ώστε να αποφευχθούν ζημιές από τους θυελλώδεις ανέμους.