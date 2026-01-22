Ισχυρές βροχοπτώσεις επλήγησαν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και άλλες περιοχές της χώρας.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στον Παπάγο Αττικής με 146,4 mm, στην Τακτικούπολη Τριζινίας με 130,4 mm και στον Βύρωνα Αττικής με 126,4 mm, σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Στην περιοχή της Αττικής και το κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής μέχρι τις 19:30 την ίδια μέρα, όπως αναφέρει το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 20:00 της ίδιας μέρας τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην περιοχή ΠαπάγουΑττικής με 146,4 mm, στην Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130,4 mm και στον Βύρωνα Αττικής με 126,4 mm, όπως φαίνεται στον Χάρτη 1.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30, το απόγευμα της Τετάρτης, σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.

Εκτεταμένα προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία

Το οδικό δίκτυο της Αττικής υπέστη σοβαρές ζημιές. Δρόμοι πλημμύρισαν, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και δεκάδες οδηγοί χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη και Σαρωνικό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε πάνω από 450 κλήσεις μόνο για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων. Η σφοδρή βροχόπτωση επηρέασε και τη λειτουργία του Ηλεκτρικού και του Τραμ, ιδιαίτερα στις περιοχές Μοσχάτου και Καλλιθέας.

Στον Ωρωπό, η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ πολλοί κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Πλημμυρισμένες γειτονιές

Η κακοκαιρία προκάλεσε έντονη ανησυχία σε πολλές περιοχές της Αττικής. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, ενώ αντίστοιχη ειδοποίηση έλαβαν και οι κάτοικοι του Ασπροπύργου για την επικίνδυνη άνοδο της στάθμης στο ρέμα Αγίου Ιωάννη.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και των δημοτικών συνεργείων, αποφεύχθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες σε κατοικίες, καθώς χρησιμοποιήθηκαν σακιά άμμου και έγιναν εκβαθύνσεις στις κοίτες των ρεμάτων.

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και σχεδόν καλύφθηκαν από τα νερά, με την Τροχαία να διακόπτει την κυκλοφορία για ώρες. Παρόμοιες εικόνες σημειώθηκαν στου Ρέντη, όπου οι δρόμοι γύρω από την Κεντρική Αγορά μετατράπηκαν σε χειμάρρους και η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία υπό την καθοδήγηση αστυνομικών.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μετακινήσεις με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς το τμήμα Μοσχάτο – Καλλιθέα τέθηκε εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες λόγω συσσώρευσης υδάτων. Στο λιμάνι του Πειραιά, τα περισσότερα πλοία παρέμειναν δεμένα, με εξαίρεση δύο δρομολόγια προς Κρήτη αργά το βράδυ.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).