Υποχωρεί σταδιακά από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (22.1) στις περισσότερες περιοχές της χώρας το κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του δύο νεκρούς σε Γλυφάδα και Παράλιο Άστρος, ωστόσο δεν μας εγκαταλείπει, απλώς μετακινείται ανατολικά, με καταιγίδες της ίδιας έντασης με σήμερα, που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα φαινόμενα που έπληξαν σήμερα με ιδιαίτερη σφοδρότητα την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, αύριο Πέμπτη θα επικεντρωθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Μήνυμα του 112

Μάλιστα, οι κάτοικοι του βόρειου Αιγαίου έλαβαν μήνυμα από το 112 το βράδυ της Τετάρτης στα κινητά τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες. Το μήνυμα εστάλη γύρω στις 9:00 το βράδυ της Τετάρτης (21/1) και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιοριστούν μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι στα κινητά τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-26 περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο

Με απόφαση των δημάρχων Μυτιλήνης, Χίου, Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, αύριο Πέμπτη όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστοί θα είναι επίσης λόγω των αναμενόμενων άσχημων καιρικών συνθηκών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Όσον αφορά τα χιόνια, αναμένεται να πέσουν στα ορεινά ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνά και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία, κυρίως στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και την Ευρυτανία. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις έως 9 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Πέμπτη

Ειδικότερα, για αύριο Πέμπτη (22.1) η ΕΜΥ προβλέπει κακοκαιρία στο Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα, που θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία γρήγορα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν στα ορεινά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ηπειρο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν σε 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι στα νότια σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και στην ανατολική Στερεά. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεησμέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και μέχρι το πρωί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές.

Ανεμοι: Θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί, στα βόρεια 6 με 8 που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ και στα νότια 8 με 10 μποφόρ που βαθμιαία από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.