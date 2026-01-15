Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έδωσαν στη δημοσιότητα τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της νόσου στη χώρα, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 9 Ιανουαρίου 2026:

· έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

· σε 2.540 εκτροφές σε όλη τη χώρα,

· ενώ έχουν θανατωθεί 470.274 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την περίοδο αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2025 – 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (7), Αχαΐας (6), Δράμας (1), Ηλείας (3), Ημαθίας (1), Καβάλας (2), Καρδίτσας (3), Κιλκίς (2), Λάρισας (2), Μαγνησίας & Σποράδων (3), Ξάνθης (9), Πέλλας (4), Πιερίας (6), Ροδόπης (5), Σερρών (1) και τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (2).

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Υπενθυμίζεται ότι, η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.