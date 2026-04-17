Πολύ κοντά στην άμεση παραχώρηση σημαντικού αριθμού βαρέων αρμάτων μάχης τύπου Leopard 1A5, από το αρματικό δυναμικό του Ελληνικού Στρατού, στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου βρίσκονται Αθήνα και Λευκωσία. Πηγές της Εθνικής Φρουράς που ρωτήθηκαν σχετικά από «ΤΑ ΝΕΑ» δήλωσαν πως κατά πάγια πρακτική δεν σχολιάζουν εξοπλιστικά ζητήματα, ενώ στρατιωτικές πηγές στην Αθήνα άφησαν να εννοηθεί πως οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και οι σχετικές λεπτομέρειες της κίνησης αυτής είναι ακόμα υπό διαμόρφωση.

Το σίγουρο είναι πως η Εθνική Φρουρά πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντικαταστήσει τις δύο Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων με συνολικά 82 άρματα μάχης T-80 ρωσικής προέλευσης, τα οποία υπάγονται στην 20ή Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, καθώς η ροή ανταλλακτικών και η εν γένει υποστήριξή τους έχει καταστεί τουλάχιστον προβληματική και αυτή συνεχίζεται μόνο χάριν στο υψηλότατο επίπεδο των κυπρίων αρματιστών και των τεχνικών κλιμακίων τους.

Επισημαίνεται πως τα τεθωρακισμένα που τελικώς θα περάσουν στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναβαθμιστούν με διάφορες βελτιώσεις, όπως πλάκες ενεργού θωράκισης, προτού ταξιδέψουν για τη μεγαλόνησο, η οποία πολύ σύντομα θα αποκτήσει από την Αθήνα και τέσσερα συστήματα anti-drone «Κένταυρος».

Τα οπλικά αυτά συστήματα σε συνδυασμό με τα αντιαεροπορικά – αντιβαλλιστικά συστήματα BARAK MX και σύγχρονα ραντάρ από το Ισραήλ, την απόκτηση σύγχρονων επιθετικών ελικοπτέρων και μια σειρά από άλλες κινήσεις τόσο σε εξοπλιστικό επίπεδο όσο και σε γεωστρατηγικό, μέσω ενδυνάμωσης συμμαχιών με χώρες όπως οι ΗΠΑ, για τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει γίνει ακόμα πιο απαραίτητη στους σχεδιασμούς τους στη Μέση Ανατολή, και η Γαλλία, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αποτρεπτική ισχύ της Λευκωσίας έναντι της Τουρκίας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει τον πήχη των προκλήσεων κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής.

Οπως αναφέρει και ο ισραηλινός αναλυτής Σάι Γκαλ στα «ΝΕΑ»: «Η Ουάσιγκτον δεν μετακινεί σημαίες. Δημιουργεί πρόσβαση. Υποδομές, εναλλαγή, πρωτοποθέτηση και χρήση μέσω της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι. Η Κύπρος καθίσταται επιχειρησιακά κρίσιμη χωρίς να έχει ανακηρυχθεί επίσημα ως βάση. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία την παρακολουθεί τόσο στενά. Η μετατόπιση είναι πραγματική. Απλώς δεν ανακοινώνεται».

Γαλλία και Κύπρος ενισχύουν ολοένα και περισσότερο τη στρατιωτική τους συνεργασία και δεν είναι τυχαίο πως μόλις στις 15 Απριλίου ο Γαλλικός Στρατός γνωστοποίησε την κοινή άσκηση με την Εθνική Φρουρά στην Κύπρο κι ενώ ούτε έναν μήνα πριν, στις 23 Μαρτίου, είχε ολοκληρωθεί η άσκηση «THEMIS-01/26», μεταξύ των δύο χωρών και πάλι σε πεδία ασκήσεων στην Κύπρο.

Από τις 15 Απριλίου και μέχρι το τέλος του μήνα έχουν δεσμευτεί δύο τεράστιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κύπρου, για αεροναυτικές ασκήσεις της Γαλλίας και ενώ στην περιοχή συνεχίζει να πλέει και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την Αγκυρα, πως καμιά χώρα δεν θα ανεχθεί τις αναθεωρητικές της βλέψεις στην περιοχή. Στις 8 Απριλίου οι Γάλλοι υπενθύμισαν στην Τουρκία πως η περιοχή νοτίως της Ρόδου και του Καστελλορίζου είναι χώρος ελληνικής δικαιοδοσίας για την έκδοση NAVTEX και ύστερα από σχετικό αίτημα στην Αθήνα πραγματοποίησαν ασκήσεις με μονάδες του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Και βρετανική άσκηση στο Αιγαίο

Για την Αγκυρα, ωστόσο, το πιεστικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει συνέχεια, καθώς ακόμα και οι «φίλοι» και «σύμμαχοί» τους και εταίροι σε μια σειρά από εξοπλιστικά project, όπως το μαχητικό ΚΑΑΝ και τα Eurofighter, Βρετανοί, για ασκήσεις πυρών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού χθες και σήμερα, κινήθηκαν με βάση τη διεθνή νομιμότητα και ζήτησαν και αυτοί από την Αθήνα τη δέσμευση δύο περιοχών στο βορειοανατολικό Κρητικό Πέλαγος, στα όρια με το Καρπάθιο, που περιλαμβάνουν και τις νησίδες Χαμηλή, Ζαφορά, Σοφράνο, Διβούνια, Αυγό, οι οποίες είναι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Αγκυρας, εντός των ορίων της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η Τουρκία τις εντάσσει στη γενικότερη στρατηγική των «Γκρίζων Ζωνών».

Αυξάνουν τις Ταξιαρχίες Καταδρομών

Στον αντίποδα η Τουρκία ανακοίνωσε πως θα αυξήσει τον αριθμό των Ταξιαρχιών Καταδρομών. Στόχος μέχρι το 2030 να αυξηθούν οι Ταξιαρχίες αυτού του είδους από 25 σε 40. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη δημιουργία μονάδων με υψηλή εξειδίκευση και δυνατότητα ταχείας αντίδρασης, ενώ συνδυάζεται με την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού για το 2026, ενώ πηγές στην Αθήνα υπενθυμίζουν και την αύξηση των Ταξιαρχιών των Τούρκων Πεζοναυτών από μία σε τρεις…