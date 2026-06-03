Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης,έχει ενημερώσει την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για τα αποτελέσματα της έρευνας σε ό,τι αφορά το drone στο Ιόνιο. Σχετική επικοινωνία είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενώ το θέμα έθεσε δια ζώσης στον Ουκρανό ομόλογό του στη Λεμεσό.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή (28 και 29 Μαΐου) πραγματοποιήθηκε γραπτό και προφορικό διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής: Το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο απειλεί την εθνική ασφάλεια και δύναται να επιφέρει πλήγματα στην εθνική οικονομία. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Η Ελλάδα καλεί την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον καθώς και από την αδικαιολόγητη μεταφορά επιχειρήσεων στην Μεσόγειο.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση του Κιέβου για το συμβάν.

Από τη Σερβία ξεκινά η περιοδεία Γεραπετρίτη στα Δυτικά Βαλκάνια

Αναφορικά με την προαναγγελθείσα περιοδεία του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στα Δυτικά Βαλκάνια, αυτή ξεκινά με πρώτο σταθμό τη Σερβία στις 12 Ιουνίου και επόμενους τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο στις 19 Ιουνίου. Προσεχώς θα ανακοινωθούν και οι επισκέψεις σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο.

Κλείδωσε ο δεύτερος γύρος τεχνικών συνομιλιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Για την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου οριστικοποιήθηκε ο επόμενος γύρος τεχνικών συνομιλιών με τη δυτική Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Επικεφαλής της ελληνικής ομάδας, η οποία και θα μεταβεί σην Τρίπολη την άλλη βδομάδα, έχει τεθεί η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Στην Αθήνα τη Δευτέρα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών θα έχει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τη Δευτέρα, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην ελληνική πρωτεύουσα. Τα θέματα στα οποία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες τους αφορούν τη συνεργασία Ελλάδας – Πατριαρχείου καθώς και την έμπρακτη υποστήριξη της χώρας μας στο Πατριαρχείο, και τη χριστιανική παρουσία στην περιοχή. Όλο το προηγούμενο διάστημα, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει δράσεις στα Ιεροσόλυμα που επικεντρώνονταν στο Πατριαρχείο και τα ιερά προσκυνήματα.