Μειωμένη τουριστική κίνηση καταγράφεται φέτος στην Κύπρο το Πάσχα, ύστερα από τις επιθέσεις με drones του Ιράν στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι. Οι κρατήσεις ξενοδοχείων έχουν υποχωρήσει έως και 40%, καθώς πολλοί Βρετανοί τουρίστες ακύρωσαν τα ταξίδια τους, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλειά τους. Ο κυπριακός τουρισμός δέχεται ισχυρό πλήγμα, ενώ οι τοπικές οικονομίες προβληματίζονται για την επόμενη σεζόν.

Εικόνες από τη Λεμεσό και τον Πρωταρά αποτυπώνουν άδειες παραλίες και ερημωμένους δρόμους, περιοχές που παραδοσιακά γεμίζουν επισκέπτες την πασχαλινή περίοδο. Οι επιθέσεις του Ιράν ξεκίνησαν μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ενώ στις 2 Μαρτίου drone έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, προκαλώντας κύμα ακυρώσεων σε τουριστικά καταλύματα.

Σύμφωνα με τη Dailymail, οι ακυρώσεις σε βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτοξεύθηκαν από 15% σε σχεδόν 100% μέσα σε λίγες ημέρες μετά την επίθεση. Οι ξενοδόχοι αναφέρουν πτώση κρατήσεων περίπου 40% τόσο για τον Μάρτιο όσο και για τον Απρίλιο. Η Κύπρος, που το 2025 υποδέχθηκε 4 εκατομμύρια τουρίστες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βρετανική αγορά, η οποία αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των αφίξεων.

Αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή

Η ένταση από τη σύγκρουση επηρεάζει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με αναφορές για επιθέσεις σε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συγκρούεται με τη Χεζμπολάχ. Πολλοί ταξιδιώτες επανεξετάζουν τα σχέδιά τους, προτιμώντας πιο ασφαλείς προορισμούς όπως η Μάλτα, η Κροατία και η Ιταλία.

Πτώση τιμών και προσφορές

Οι τιμές διαμονής έχουν ήδη μειωθεί: στην Κύπρο κατά 12% για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ενώ σε δημοφιλείς περιοχές της Τουρκίας, όπως το Μπόντρουμ, η μείωση ξεπερνά το 25%. Παράλληλα, αρκετές ταξιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν πακέτα «ευκαιρίας» για Κύπρο και Τουρκία, επιχειρώντας να προσελκύσουν τουρίστες που εξακολουθούν να ανησυχούν για την ασφάλειά τους.