Ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκεται στην Αθήνα από το μεσημέρι της Δευτέρας και η άφιξή του θα οριστικοποιήσει τις αποφάσεις για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Ο δανός προπονητής έμαθε το… μάθημά του πριν έρθει στη χώρα μας, αφού είχε παραλάβει τις εισηγήσεις των Στέφανου Κοτσόλη και Κορόνα και παρακολούθησε αρκετούς παίκτες, για να σχηματίσει πλήρη άποψη για τις δυνατότητές τους.

Ο ρόλος του Νίστρουπ στις μεταγραφές είναι ξεκάθαρος: έχει την τελική έγκριση ή την απόρριψη ενός παίκτη. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν θα κλείσει καμία συμφωνία χωρίς τη συναίνεση του 38χρονου τεχνικού. Ο Νίστρουπ είχε χθες πολύωρη σύσκεψη με τους δύο διευθυντές της ΠΑΕ και ανέλυσαν τα δεδομένα για πολλές περιπτώσεις. Προκειμένου να αρχίσουν από σήμερα οι Κοτσόλης και Κορόνα πιο εντατικές επαφές με τους ποδοσφαιριστές που ενέκρινε ο προπονητής.

Μεταξύ των ονομάτων που τέθηκαν επί τάπητος στο Τριφύλλι, ήταν ο Βασίλης Ζαγαρίτης και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο πρώτος είναι προϊόν της ακαδημίας του Παναθηναϊκού και ανήκει στην ολλανδική Χέρενφεϊν, με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Ο Τσάπρας αγωνίζεται στον Λεβαδειακό και ανανέωσε στις 22 Μαρτίου έως τις 30/6/2030.

Για κάθε υπόθεση, τα στοιχεία είναι διαφορετικά. Ο Κοτσόλης έχει προχωρημένες συζητήσεις με την πλευρά του Ζαγαρίτη. Ο 25χρονος αριστερός μπακ την προηγούμενη Πέμπτη είδε τον αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, ενώ είναι θετικός στην ιδέα της επιστροφής στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Εκεί απ’ όπου έφυγε τον Ιούλιο του 2021 για να μετακομίσει στην Πάρμα. Αν ο Νίστρουπ εγκρίνει την απόκτηση του Ζαγαρίτη, τότε η διοίκηση του Τριφυλλιού θα προσεγγίσει τη Χέρενφεϊν για να συζητήσουν τα περαιτέρω.

Σε ό,τι σχετίζεται με τον Τσάπρα, δεν υπάρχει πρόσφατη κρούση στον ποδοσφαιριστή ή στον Λεβαδειακό εκ μέρους του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, το όνομά του συζητείται στο πράσινο στρατόπεδο εδώ και ενάμιση χρόνο. Αν ο Νίστρουπ θεωρεί πως τον καλύπτει το αγωνιστικό προφίλ του Τσάπρα, τότε από το Τριφύλλι θα ασχοληθούν πιο ενεργά με τον 25χρονο δεξιό μπακ.

Φεύγει σήμερα ή αύριο

Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ θα συστηθεί στο κοινό του Παναθηναϊκού μετά τα μέσα Ιουνίου. Η πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα θα είναι ολιγοήμερη, αφού σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό θα ταξιδέψει σήμερα για την Κοπεγχάγη. Η παρουσίαση του δανού προπονητή θα πραγματοποιηθεί αργότερα και σίγουρα πριν από την αναχώρηση της αποστολής του Τριφυλλιού για την Ολλανδία, στις 22 Ιουνίου.

Ο Νίστρουπ θα ξαναέρθει στην ελληνική πρωτεύουσα στις 10-11 Ιουνίου για μόνιμη εγκατάσταση, μαζί με την οικογένειά του. Το βράδυ της Δευτέρας, ο Νίστρουπ δείπνησε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο σε εστιατόριο των βορείων προαστίων και γνωρίστηκαν για πρώτη φορά.

«Αλμυρός»

ο επαναπατρισμός Καλάμπρια

Ο ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με την Κάλιαρι την ανταλλαγή του Ντάβιντε Καλάμπρια με τον 26χρονο ιταλό δεξιό μπακ, Γκαμπριέλε Ζάπα. Η Κάλιαρι έχει πλησιάσει τον Καλάμπρια από τον Απρίλιο, αλλά το οικονομικό είναι αποτρεπτικό για μία συμφωνία.

Ο Καλάμπρια αμείβεται από τον Παναθηναϊκό με 1,6 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που η ιταλική ομάδα δεν προτίθεται να διαθέσει. Οπότε, ο Καλάμπρια θα επαναπατριστεί μόνο αν δεχτεί γενναία μείωση στις αποδοχές του…