Εκείνο το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Μικρό παιδί μπροστά από τα μεγάλα φώτα του λούνα παρκ. Θαμπωμένος. Ηταν μόλις 12 ετών. Τριακόσια πενήντα χιλιόμετρα μακριά από το πατρικό του στην Καλαμπάκα. Μόνος του. Πού να ήξερε πως μόλις είχε ανοίξει έναν ολόκληρο κύκλο ζωής. Την πόρτα του σπιτιού του!

Είναι βέβαιο ότι θα τον θυμήθηκε εκείνον τον πιτσιρικά με τα μακριά ξανθά μαλλιά και τα μεγάλα μάτια ο Κώστας Φορτούνης χθες το απόγευμα βγαίνοντας από τα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έχοντας υπογράψει την πιο μεγάλη επιστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο αρχηγός ξανά στη θέση του. Και η ερυθρόλευκη φανέλα – σ.σ. φόρεσε πρώτος εκείνη της νέας σεζόν χθες στη φωτογράφισή του – με το «7» στον πιο χαρακτηριστικό εκφραστή της. Στον ευλογημένο που το βράδυ της 29ης Μαΐου 2024 σήκωσε πρώτος το τρόπαιο του Europa Conference League.

«Εχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια. Στην οικογένειά μου. Σε όλα αυτά που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα. Και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Ηθελα να γυρίσω, γύρισα και είμαι πάλι εδώ» παραδέχθηκε.

Και η τρίτη θητεία του στο μεγάλο λιμάνι μόλις ξεκίνησε. Σαν πιτσιρικάς στις υποδομές από το 2005 έμεινε ως το 2008. Σαν ο καλύτερος έλληνας ποδοσφαιριστής της γενιάς του επέστρεψε το 2014, από την Καϊζερσλάουτερν, χαρίζοντας μια μαγική και ονειρεμένη 10ετία. Το 2026 είναι Θρύλος. Και γύρισε για να εκπληρώσει μια προφητεία. Να ολοκληρώσει την καριέρα του στα χρώματα της καρδιάς του.

Τα δύο ραντεβού

Φυσικά μη φανταστεί κανείς… τιμητική αποστρατεία. Ούτε ο Ολυμπιακός του πρωταθλητισμού είναι ομάδα για κάτι τέτοιο, ούτε ο ίδιος θα επιζητούσε κάτι τέτοιο. Είχε πρόταση ανανέωσης από την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία με 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως ερχόμενος από χρονιά double double (10 γκολ, 12 ασίστ, 30 συμμ.). Δύο φορές συναντήθηκε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς για να συζητήσουν τις ποδοσφαιρικές λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Για να του εξηγήσουν και τελικά να τον πείσουν ότι τον θέλουν στο πλευρό τους δημιουργώντας την επόμενη αγωνιστική version των Πειραιωτών. Σε εκείνο το ραντεβού μέσα Μάρτη, πρέπει να έμειναν να συζητούν τέσσερις – πέντε ώρες. Αντίθετα όταν ήρθε η ώρα να δει τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χρειάστηκαν μόλις μερικά λεπτά. Πάντα έτσι ήταν.

«Οσο μακρινές και να είναι οι θάλασσες που επέλεξες να ξέρεις ότι πάντα έχεις μια θέση στο Λιμάνι της καρδιάς μας» έγραψε ο ισχυρός άνδρας των Ερυθρόλευκων στο γράμμα του αποχωρισμού τον Ιούλη του 2024. Και ο καθένας μπορούσε να καταλάβει πως βάζοντας από τότε τις λέξεις στη σωστή σειρά ήδη ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα. Για να γυρίσει ο αρχηγός εκεί που ανήκει.

Τα ρεκόρ

Και για να ανοίξει μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα ρεκόρ: 4ος σε συμμετοχές (343) πίσω από τον Γιώργο Ανατολάκη (364), τον Κυριάκο Καραταΐδη (446) και τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (493 συμμ.), 1ος σε ασίστ (106), 5ος σκόρερ (94) πίσω από τον Ζιοβάνι (97), τον Νίκο Αναστόπουλο (121), τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (157) και τον Αλέξη Αλεξανδρή (170). Υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Είναι βέβαιο ότι σύντομα θα γίνει ο 1ος στην ιστορία με 100+ γκολ και 100+ ασίστ.

Αυτό που δεδομένα θέλει περισσότερο όμως είναι να γίνει ο αρχηγός που σε ένα χρόνο από τώρα θα σηκώσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο ίδιος το είπε: «Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή».

Εννοείται ότι θα είναι κανονικά στην «πρώτη» της ομάδας, 29 Ιούνη στον Ρέντη. Και βέβαια ότι οι Ερυθρόλευκοι μόλις έβαλαν στη μηχανή τους έναν ποδοσφαιριστή πρώτης γραμμής. Που θα μπορεί να μπει άμεσα στην εξίσωση. Και να βοηθήσει ουσιαστικά για τον σχηματισμό της ομάδας που θα διεκδικήσει τον Αύγουστο μια θέση στη league phase του Champions League.

Ο Ουνάι Λόπεθ

Ποιος θα είναι ο επόμενος; Οι πιθανότητες δείχνουν τον Ουνάι Λόπεθ. Παρά τη σφήνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον 30χρονο μέσο που έμεινε ελεύθερος από τη Ράγιο, ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει ουσιαστικό προβάδισμα στην υπόθεση. Θεωρητικά θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφική ιστορία μέσα στην εβδομάδα.