Την παραίτησή του από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος του κόμματος ανακοίνωσε με επιστολή του ο Γιάννης Μαντζουράνης. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών αλλά κυρίως την πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία» και προσθέτει:

«αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ’ αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».