Η Μαρία Φαραντούρη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, αναφερόμενη στη Σεμίνα Διγενή και στο νέο της βιβλίο, αλλά και στα επόμενα καλλιτεχνικά της σχέδια.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη δημοσιογράφο και συγγραφέα, λέγοντας: «Τη θαυμάζω πάρα πολύ. Τη γνωρίζω χρόνια, και ως δημοσιογράφο και ως γυναίκα που έλαμψε και λάμπει πάντα. Δεν άφησε την έμπνευση να πάει χαμένη. Γράφει υπέροχα βιβλία».

Αναφερόμενη στη δική της πορεία, σημείωσε: «Όσο είμαι μάχιμη αποφεύγω να γράψω ένα βιβλίο γιατί συνέχεια είμαι ή στο εξωτερικό ή εδώ, ή δεν… Και πάντα λέω, “Α, να καθίσω κάποια στιγμή”, γιατί να ξεδιπλώσεις όλη αυτή τη μνήμη, έτσι, από δεκαέξι χρονών που τραγουδάω, είναι μεγάλο θέμα. Πρέπει να είσαι ήρεμη, πρέπει να, να μην έχεις μπροστά σου άλλα πράγματα. Θα το κάνω. Ελπίζω σύντομα».

Η συναυλία στο Ηρώδειο

Η Μαρία Φαραντούρη αναφέρθηκε και στη συναυλία της στις 19 Ιουνίου στο Ηρώδειο, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τη Λένα Πλάτωνος. «Με τη Λένα Πλάτωνος, μια ιστορική συναυλία γιατί λέει για τα παλιά και για τα καινούργια, με ρυθμούς πολύ μοντέρνους, ηλεκτρονικούς, ε και εγώ επίσης θα τραγουδήσω την “Πολιτεία” του Πλάτωνα. Έχει πάρει τις τρεις Μοίρες και τις έχει μελοποιήσει. Αυτό θα είναι, ε, με μουσική techno! Κυριολεκτικά οι νέοι θα χορεύουν. Είναι συγκλονιστικό», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναγόρευσή της σε Επίτιμη Διδάκτορα

Η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη αναγόρευσή της σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Είναι μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή ασφαλώς, αλλά στο πρόσωπό μου αισθάνθηκα ότι τιμήθηκε ο Μίκης και ο Μάνος στα εκατό τους χρόνια. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχα και εγώ. Αισθάνομαι ευγνώμων στη ζωή. Άλλοι λένε Θεό, άλλοι λένε ζωή. Και δεν σταματάω όσο αντέχει η φωνή μου, να υλοποιώ πράγματα», δήλωσε η Μαρία Φαραντούρη.