Στριφογυρνούσε στο μυαλό μου η ιστορία του Λέο που μου αφηγήθηκε η Μαρία Φαραντούρη προς το τέλος της συνάντησής μας. Είναι το υπέροχο λευκό λαμπραντόρ της, που επέλεξε να το πάρει στο σπίτι πριν καταλήξει σε κάποια φιλοζωική. Κι εκείνος έδειχνε την ευγνωμοσύνη του τριγυρνώντας στο σαλόνι και ακουμπώντας το κεφάλι του στα πόδια της, την ώρα που ο Ερμής, ο ζωηρός και πανέμορφος γάτος του σπιτιού, κούρνιαζε στην αγκαλιά της Λένας Πλάτωνος.

Δεν είναι όμως οι μοναδικές στιγμές τρυφερότητας και ομορφιάς από αυτή τη συνάντηση με τις μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής, που κρατούν πάντα ψηλά τη σημαία της τέχνης τους. Η Μαρία Φαραντούρη άνοιξε το σπίτι της για να γίνει η συνέντευξη με τη Λένα Πλάτωνος, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Ακόμη και ο τίτλος κρύβει μια γενναιοδωρία: «Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη: “Μοίρες”». Συγκινητικός ήταν και ο τρόπος που χαμήλωνε τα μάτια η Φαραντούρη, όταν η ιέρεια της ηλεκτρονικής μουσικής υμνούσε τη φωνή της.

Η σχέση τους η οποία κρατάει περισσότερο από 25 χρόνια – 26 για την ακρίβεια, από τότε που συναντήθηκαν στον δίσκο «Τρίτη πόρτα» – χτίστηκε με περίσσια αγάπη και σεβασμό. Αν και προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους – το πολιτικό, έντεχνο τραγούδι και την ηλεκτρονική πρωτοπορία –, μοιράζονται το ίδιο βάθος και την ίδια πνευματική ελευθερία. Στην εποχή της καλλιτεχνικής τους πληρότητας συναντιούνται στις 19 Ιουνίου στο Ρωμαϊκό Ωδείο για να αφηγηθούν ιστορίες από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου έτσι όπως τις αποτύπωσαν στον δίσκο «Σιωπηλών σπαράγματα», μαζί με τις «Μοίρες», αλλά και κομμάτια από το εμβληματικό «Σαμποτάζ», το οποίο κυκλοφόρησε το 1981 και χαρτογράφησε τα άγνωστα νερά του ηλεκτρονικού ήχου. Τρία κομμάτια από τον δίσκο – «Χίλιες και μία νύχτες», «Σαμποτάζ» και «Στον αστερισμό του πιγκουίνου» – θα παρουσιαστούν ως μεταγραφές για φλάουτο, ερμηνευμένα από τον Στάθη Καραπάνο.

«Μυθική φωνή». Το νήμα της αφήγησης άρχισε να ξετυλίγει η Λένα Πλάτωνος ανατέμνοντας την πρώτη επαφή της με τη σπουδαία Μαρία Φαραντούρη, η οποία, όπως λέει, έγινε εξαιτίας του στιχουργού Θόδωρου Ποάλα και του παραγωγού Γιώργου Μακράκη. Τις μελωδίες που είχε γράψει τις έδωσε στην καλή της φίλη και πιανίστρια Μαλκίτα Χάουελ για να κάνει πρόβες με τη Μαρία Φαραντούρη. «Η ερμηνεία της Μαρίας δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Η φωνή της είναι μυθική, βρίσκεται σ’ ένα πεδίο ανάμεσα στο ανθρώπινο και το υπερβατικό. Είναι συμπαντική και χωρίς ίχνος υπερβολής για μένα, απολύτως υπερβατική».

Η Μαρία Φαραντούρη την παρακολουθούσε να μιλάει για εκείνη, με βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη, σαν να άκουγε κάποιον για πρώτη φορά να εξυμνεί το μέγεθος της ερμηνευτικής της δεινότητας. Εκείνη τη στιγμή επιχείρησε να στρέψει τη συζήτηση στο υλικό που θα ερμηνεύσουν από τον κόσμο των αρχαίων ποιητριών που αποτύπωσαν στα «Σιωπηλών σπαράγματα» που, όπως λέει, βρήκε ο καθηγητής και φιλόλογος Θάνος Τσακνάκης. Σχεδόν εν χορώ και οι δύο το χαρακτηρίζουν «σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα». «Ηταν η περίοδος του Covid όταν μου τα έφερε, και για μένα ήταν μια συγκλονιστική και ταυτόχρονα αποκαλυπτική στιγμή.

Η πρώτη που πέρασε από το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να συνθέσει μουσική ήταν η Λένα. Ετσι άρχισε το ταξίδι του δίσκου». Η παρέμβαση της συνθέτριας ξύπνησε ένα κομμάτι από το κοινό μας βίωμα που οι περισσότεροι θέλουμε να ξεχάσουμε. «Καθ’ όλη τη διάρκεια του εγκλεισμού εγώ και η Μαρία βρισκόμασταν και δουλεύαμε αυτό το υλικό – παίρνοντας τις απαραίτητες βεβαίως προφυλάξεις. Ξέρω ότι θ’ ακουστεί περίεργο, αλλά για μας ήταν μια απολύτως δημιουργική περίοδος γιατί δουλεύαμε με ενθουσιασμό σε κάτι που είχαμε αγαπήσει. Ηταν κάτι σαν δώρο, και μάλιστα σωτήριο, αν σκεφτεί κανείς την τόσο δύσκολη συνθήκη που επικρατούσε».

Το υλικό που είχαν από τις 11 ποιήτριες είχε εικόνες, όπως λέει η Μαρία Φαραντούρη, «από τη ζωή τους από τον 7ο μέχρι τον 1ο αιώνα. Μιλούν για τ’ αστέρια, για την ισότητα των φύλων, όπως για παράδειγμα η Τελέσιλλα από το Αργος. Είναι εντυπωσιακό γιατί ακόμη και εκείνη την εποχή αυτές οι ανήσυχες γυναίκες έβρισκαν τρόπο να καταγράψουν την καταπίεση που υφίσταντο. Ενα ποίημα του 5ου αιώνα, μέσα από μεταφορικό λόγο, μιλάει για τη μητέρα του Δία, τη Ρέα, η οποία έφυγε από τον Ολυμπο για να ξεφύγει από τους θεούς που ήταν όλοι άντρες.

Ο Δίας, ο γιος της, της έλεγε παρακαλώντας τη “γύρνα, μάνα, θα σε φάνε τα άγρια θηρία, γύρνα”. Εκείνη του απαντά “όχι, δεν επιστρέφω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και τα θαλάσσια πλάτη”». Αυτά διεκδικούσε η Τελέσιλλα τον 5ο αιώνα με τόλμη και δυναμισμό, εξηγεί η σπουδαία ερμηνεύτρια, παρά τα προβλήματα υγείας που τη βασάνιζαν. Ο δυναμισμός της όμως δεν σταματούσε εδώ: «Οταν οι Σπαρτιάτες επιτέθηκαν στο Αργος για να το καταλάβουν, η Τελέσιλλα μάζεψε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά στην πύλη δημιουργώντας μια γραμμή άμυνας. Οταν το είδε ο Κλεομένης, ο στρατηγός των Σπαρτιατών, απαίτησε την υποχώρηση. Κάποιες άλλες από τις 11 αυτές ποιήτριες που μελοποίησε η Λένα αφηγούνται σκηνές από την καθημερινότητά τους.

Ενας λόγος που δεν διασώθηκαν αρκετά από τα ποιήματα πιστεύω ότι ήταν διότι στην ανδροκρατούμενη αρχαιότητα η γυναίκα δεν είχε καμία αξία. Ο προορισμός της ήταν να μεγαλώσει, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά». Μέσα στον ευαίσθητο κόσμο από τη Σαπφώ, την Κόριννα, την Ανύτη, την Πράξιλλα, τη Μοιρώ, τη Νοσσίδα, τη Διοφίλη, την Ηριννα δεσπόζουν ακόμη, όπως τονίζει η Λένα Πλάτωνος, «η φύση, τα ζωάκια τους, η φιλία τους αλλά και η αγωνία τους για τη ζωή και τον θάνατο. Χρησιμοποίησα αρχαίες ελληνικές κλίμακες, στοιχεία από τζαζ, από τη δημοτική παράδοση αλλά και τη βυζαντινή. Η φωνή της Μαρίας τα απογείωσε».

«Καταλύει τον χρόνο». Ξανά η αντίδραση της Μαρίας Φαραντούρη επιβεβαιώνει ότι η σχέση της με τους επαίνους δεν είναι η ιδανικότερη. «Εδώ πρέπει να αναφέρουμε την αφήγηση που κάνει η Λένα με την καταπληκτική φωνή της. Επίσης να πούμε σχετικά με το έργο “Μοίρες” από την “Πολιτεία” του Πλάτωνα ότι αφηγείται την αθανασία της ψυχής και τις τρεις Μοίρες. Θα το ερμηνεύσει ο φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος – και με ηλεκτρονικά όργανα.

Δεν είναι υπέροχο πως μπορεί να φέρνει σε τόσο αρμονικό διάλογο τον ηλεκτρονικό ήχο με τον κλασικό; Αυτή είναι μία ακόμη στιγμή που μπορεί να αποδεικνύει το καλλιτεχνικό της μεγαλείο. Που υπενθυμίζει το πόσο σημαντική και ξεχωριστή είναι η περίπτωσή της. Διαθέτει τη δική της θερμοκρασία και το μουσικό της ιδίωμα συνδέεται με το Σύμπαν.

Μέσα από το έργο της καταλύει τον χρόνο. Οι σπουδαίοι κύκλοι τραγουδιών της ανοίγουν ένα παράθυρο για να δούμε την ουσία των πραγμάτων με τα πνευματικά της μάτια. Σ’ ευχαριστώ, Λένα». Φυσικά υπήρξε ανταπόδοση και κάτι παραπάνω: η Λένα Πλάτωνος να της τραγουδά κοιτώντας την ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της από το «Ασμα ασμάτων» των Μίκη Θεοδωράκη – Ιάκωβου Καμπανέλλη: «Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, με το καθημερινό της φόρεμα κι ένα χτενάκι στα μαλλιά».