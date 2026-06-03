Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ενισχύθηκε τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις 107,5 μονάδες, από 105,8 μονάδες τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ και της DG ECFIN. Η άνοδος προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των προσδοκιών στη βιομηχανία, στις κατασκευές, καθώς και από την ήπια βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ στους υπόλοιπους τομείς καταγράφηκαν ήπιες πτωτικές τάσεις.

Στις κατασκευές διατηρείται η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, με τις προβλέψεις για την απασχόληση να καταγράφουν σημαντική βελτίωση, παρά τη μικρή υποχώρηση στις προσδοκίες για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων. Στο λιανικό εμπόριο σημειώθηκε οριακή επιδείνωση, κυρίως λόγω των πιο αρνητικών εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων και το ύψος των αποθεμάτων παρέμειναν αμετάβλητες.

Στις υπηρεσίες καταγράφεται μικρή εξασθένιση, καθώς οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης κινήθηκαν ήπια πτωτικά, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και της ζήτησης παρέμειναν σταθερές.

Στη βιομηχανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών ενισχύθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στις 113,9 μονάδες από 109,2 τον Απρίλιο. Το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση εξασθένισε και ουσιαστικά ισοσκελίστηκε, ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή στους επόμενους μήνες ενισχύθηκαν, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση να αυξάνεται. Το ύψος των αποθεμάτων παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ στις εξαγωγικές προοπτικές καταγράφηκαν μικτές τάσεις, με τη βελτίωση να εντοπίζεται κυρίως στις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες εξωτερικού.

Στους επιμέρους δείκτες της βιομηχανίας, οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν, ενώ οι προβλέψεις για τις τιμές υποχώρησαν από τα υψηλότερα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Στους κλάδους των καταναλωτικών, κεφαλαιουχικών και ενδιάμεσων αγαθών καταγράφηκε συνολική ενίσχυση των προσδοκιών, με αιχμή τις αισιόδοξες προβλέψεις για την παραγωγή το επόμενο διάστημα.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, αν και οι καταναλωτές στην Ελλάδα παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφεται ήπια βελτίωση των προσδοκιών τόσο για την οικονομική κατάσταση της χώρας όσο και για τα οικονομικά των νοικοκυριών. Παράλληλα, ενισχύθηκε σημαντικά η πρόθεση για μείζονες αγορές και σε μικρότερο βαθμό η πρόθεση για αποταμίευση.

Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επιμένουν, όπως αποτυπώνεται στους σχετικούς δείκτες τιμών καταναλωτή, με την αβεβαιότητα να παραμένει αυξημένη και να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να στηρίζεται ήπια από τον τουρισμό, μέσω της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων, ενώ επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το οικονομικό κλίμα το επόμενο διάστημα.