Το HMS Dragon, η βρετανική φρεγάτα που επιχειρεί στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, επιστρέφει σε λιμάνι της περιοχής για «τακτική στάση εφοδιασμού και σύντομη περίοδο συντήρησης», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η συγκεκριμένη στάση θα επιτρέψει στο πλοίο να ανεφοδιαστεί, αλλά και να «βελτιστοποιήσει τα συστήματά του και να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης», διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «το HMS Dragon θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτοιμο να αποπλεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν απαιτηθεί».

Σύμφωνα με το Sky News, η στάση εφοδιασμού ήταν εξαρχής προγραμματισμένη περίπου στο συγκεκριμένο στάδιο της αποστολής. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί για την επίλυση ενός μικρού τεχνικού προβλήματος που αφορά τα συστήματα ύδρευσης του πλοίου.

Το αντιτορπιλικό Τύπου 45 έφτασε στην Ανατολική Μεσόγειο στις 23 Μαρτίου, δώδεκα ημέρες μετά την αναχώρησή του για την Κύπρο και σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.

Η αποστολή του HMS Dragon είναι να συμβάλει στην άμυνα των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων απέναντι σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις, με έμφαση στην προστασία της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι στην Κύπρο. Το πλοίο διαθέτει προηγμένα συστήματα ικανά να καταρρίψουν διάφορους τύπους drones και βαλλιστικών πυραύλων.