Το αντιτορπιλικό HMS Dragon τύπου 45 του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας έπλευσε το πρωί της Τρίτης (17/3) στη Μεσόγειο Θάλασσα και έφτασε στο Γιβραλτάρ, καθώς συνεχίζει την αποστολή του προς την Ανατολική Μεσόγειο και το Ακρωτήρι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ukdefencejournal, το πλοίο εντοπίστηκε σήμερα το πρωί κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, καθώς διέσχιζε τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο.

HMS Dragon arrivant à Gibraltar ce matin. Il s’agit très probablement d’une escale technique ou logistique. Source : @Gibdan1 Note : Le dragon rouge n’est peint que du côté bâbord pic.twitter.com/EsUgHdD5fF — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) March 17, 2026

Το πολεμικό πλοίο, με βάση το Πόρτσμουθ, κατευθύνεται προς τα ύδατα ανοικτά της Κύπρου, όπου αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Το σκάφος αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Μαρτίου μετά από μια περίοδο προετοιμασίας.

Σκοπός της αποστολής του είναι η ενίσχυση της προστασίας του βρετανικού προσωπικού και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, η οποία πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε επιθέσεις από drones.