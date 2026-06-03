Αναφορικά με την προαναγγελθείσα περιοδεία του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργου Γεραπετρίτη, στα Δυτικά Βαλκάνια, αυτή ξεκινά με πρώτο σταθμό τη Σερβία στις 12 Ιουνίου και επόμενους τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο στις 19 Ιουνίου.

Προσεχώς θα ανακοινωθούν και οι επισκέψεις σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο.

ΥΠΕΞ για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα – Ανάγκη πλήρους προστασίας δικαιωμάτων ελληνικής εθνικής μειονότητας

Στον απόηχο των επεισοδίων του Σαββάτου στη Σβέρνιτσα Αλβανίας, στο πλαίσιο των οποίων τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης, το υπουργείο Εξωτερικών, αφού πρώτα εξέφρασε την ανησυχία του μέσω ανακοίνωσης και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες διά των διπλωματικών διαύλων προς την αλβανική πλευρά, σήμερα σημειώνει πως υπήρξε όντως ανταπόκριση από τις αλβανικές αρχές ως προς το ελληνικό αίτημα για πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και απόδοση ευθυνών. Όπως, όμως, επεσήμανε η Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους τήρησης και σεβασμού του Κράτους Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο εϊναι απαραίτητη προϋπόθεσηγια την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας.

Σημειώνεται ότι προσεχώς ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται να μεταβεί στα Τίρανα στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για την προωθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.