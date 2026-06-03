Για πολλούς, το κέντρο και πιο συγκεκριμένα οι δύο χαφ αποτελούν την καρδιά μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Και αυτή του Αρη θα έχει τον ίδιο… χτύπο με την περσινή σεζόν.

Οι Θεσσαλονικείς αποφάσισαν να προχωρήσουν με την αγορά του Μάρτιν Χόνγκλα από τη Γρανάδα. Μία εξέλιξη λίγο πολύ αναμενόμενη αφού ο Καμερουνέζος πρόλαβε να αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν, ερχόμενος τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού από τη Γρανάδα.

Ο Αρης έδωσε τα χέρια με τον αφρικανό μέσο για τα επόμενα τρία χρόνια. Μία εξέλιξη η οποία σε συνδυασμό με την παρουσία του Ούρος Ράτσιτς… δένει το κέντρο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο Σέρβος και ο Καμερουνέζος βρήκαν σταδιακά χημεία και μαζί συνέθεσαν ένα αποτελεσματικό δίδυμο στα δύο μισά του γηπέδου, προσφέροντας επτά γκολ στην ομάδα (τέσσερα ο Ράτσιτς και τρία ο Χόνγκλα).

Για τον Μιχάλη Γρηγορίου, το δίδυμο Ράτσιτς – Χόνγκλα σημαίνει ότι διαθέτει μία γερή βάση για τις θέσεις των χαφ τη νέα σεζόν. Παράλληλα, περιμένει ακόμα 1-2 προσθήκες από τη στιγμή που ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο πλάνο της ομάδας, με τον έλληνα μέσο βέβαια να έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο και τον Αρη να καλείται να βρει λύση ώστε να αποδεσμευτεί από αυτό. Μία κατάσταση η οποία μπορεί να αλλάξει μόνο με μία εντελώς διαφορετική εικόνα του Γαλανόπουλου στην προετοιμασία η οποία αρχίζει σε έναν μήνα.