Άδωνις Γεωργιάδης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, λίγες μόλις ημέρες μετά τη μήνυση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά του υπουργού Ανάπτυξης. Η συνύπαρξη των τριών πολιτικών προσώπων στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης ΑΕ προκάλεσε αμηχανία και πλήθος σχολίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον όλων συγκέντρωσε το τραπέζι Νο6, όπου κάθονταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η χρονική συγκυρία έκανε τη σκηνή ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του υπουργού.

Οι σχέσεις μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας» είναι γνωστό ότι έχουν υπάρξει τεταμένες. Το γεγονός ότι βρέθηκαν μαζί στο ίδιο τραπέζι αποτέλεσε μια αναπάντεχη στιγμή, που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία από την εκδήλωση, το βλέμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου μαρτυρά την αμηχανία της στιγμής. Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομιλεί εκείνη την ώρα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος, όπως σχολιάστηκε, λειτούργησε «πυροσβεστικά» στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, φαίνεται να κοιτάζει αλλού, διατηρώντας εξίσου αμήχανο ύφος. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύθηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, προκαλώντας νέα συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγές αναφέρουν ότι η αμηχανία αυτή κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των τριών πολιτικών στο ίδιο τραπέζι. Παρότι συνδαιτυμόνες, δεν αντάλλαξαν ούτε κουβέντα, διατηρώντας αποστάσεις σε μια από τις πιο σχολιασμένες στιγμές της βραδιάς.