Ο Τομ Χόλαντ χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην ταινία «Οδύσσεια» ως «την ευκαιρία της ζωής του». Ωστόσο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα, χρειάστηκε να περάσει από μια «άκρως άβολη» συζήτηση με τη Sony για να μπορέσει να συμμετάσχει στο φιλμ, εξαιτίας των δεσμεύσεών του στο «Spider-Man: Brand New Day».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο Βρετανός ηθοποιός εξήγησε ότι έπρεπε να πείσει τη Sony Pictures να του επιτρέψει να πάρει μέρος στο νέο πρότζεκτ του Νόλαν, καθώς οι δύο παραγωγές είχαν προγραμματιστεί για την ίδια χρονική περίοδο. Για τον λόγο αυτόν, απευθύνθηκε απευθείας στον επικεφαλής της εταιρείας, Τομ Ρόθμαν.

«Είπα στον Κρις: “Θέλω να κάνω αυτή την ταινία, αλλά αν πρόκειται να την κάνω, θα πρέπει να ενημερώσω τη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χόλαντ.

Όπως αποκάλυψε, το στούντιο τελικά συμφώνησε να καθυστερήσει τα γυρίσματα του Spider-Man, προκειμένου να του δώσει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Νόλαν. Η απόφαση αυτή βασίστηκε, όπως είπε, στην εμπιστοσύνη που δείχνει η εταιρεία στον σκηνοθέτη και στη φήμη του για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

«Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που η Sony δέχτηκε ευχάριστα να αλλάξει το πρόγραμμα είναι επειδή ο Κρις έχει τη φήμη του σκηνοθέτη που λέει “αυτή η ταινία δεν πρόκειται να καθυστερήσει πέντε μήνες, ούτε πρόκειται να χάσουμε τον Τομ για δύο χρόνια”», σημείωσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι «με οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη, η συζήτηση θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική».

Η επιλογή φαίνεται πως δικαίωσε όλες τις πλευρές, καθώς ο Νόλαν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα εντός χρονοδιαγράμματος. Ο Χόλαντ είχε στη διάθεσή του ένα σύντομο διάλειμμα δύο εβδομάδων μεταξύ των δύο ταινιών, οι οποίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αίθουσες με διαφορά μόλις δεκαπέντε ημερών.

Η «Οδύσσεια» θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, ενώ το «Spider-Man: Brand New Day» θα ακολουθήσει στις 30 Ιουλίου.

«Νιώθω σαν να ξεκινάει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου», δήλωσε ο σταρ, προσθέτοντας: «Συμβαίνουν τόσα υπέροχα πράγματα στην προσωπική μου ζωή που θα με συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής μου. Επίσης νιώθω ότι έχω αποκτήσει μια νέα οπτική για το πού θέλω να βρίσκομαι στο Χόλιγουντ».

Αναφερόμενος ξανά στη συμμετοχή του στην επική μεταφορά του ομηρικού έπους και στον ρόλο του Τηλέμαχου, ο Χόλαντ είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο GQ: «Η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ σε πλατό. Μοναδική».