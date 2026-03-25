Νέες εγγυήσεις ασφαλείας με τη Βρετανία, μετά την επίθεση ιρανικού drone σε βάση της RAF στο Ακρωτήρι, θέλει η Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Telegraph» την Τρίτη (24.03.2026).

Όπως αναφέρει η «Telegraph», η Κύπρος ζήτησε νέες και βελτιωμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Βρετανία μετά την επίθεση του Ιράν με drone εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί.

Ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια «μακράς» τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ στις 21 Μαρτίου, ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, αποκαλύπτει το δημοσίευμα. «Πρέπει να διεξαγάγουμε μία ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων… το καθεστώς και το μέλλον τους στην Κύπρο», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης.

Η Λευκωσία επιθυμεί την επαναδιαπραγμάτευση των ρυθμίσεων ασφαλείας που προβλέπονται στη συνθήκη του 1960, με την οποία ιδρύθηκαν οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, τονίζει η «Telegraph».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κυπριακές απαιτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν αίτημα προς τη Βρετανία να παραχωρήσει τις βάσεις, οι οποίες αποτελούν έδαφος της Βρετανικής Κορώνας και καλύπτουν συνολικά 99 τετραγωνικά μίλια.