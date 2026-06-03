Με αφορμή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατήγγειλε την αναποτελεσματικότητα μέτρων όπως το «panic button» και υπογράμμισε ότι η πολιτεία δεν προστατεύει επαρκώς τις γυναίκες, οι οποίες ζουν υπό το φόβο της βίας και του εκφοβισμού.

Την ίδια στιγμή επέκρινε την κυβέρνηση για την αδράνεια της, συγκρίνοντας την προθυμία της να φέρνει νομοσχέδια για άλλα θέματα με την απουσία ανάλογων πρωτοβουλιών για την προστασία των γυναικών, ενώ τόνισε την ανάγκη για αντίστοιχες αυστηρές ποινές και για βιαστές και παιδεραστές, προτείνοντας ακόμα και χημικό ευνουχισμό για τους τελευταίους.

«Είναι μια ειδεχθής πράξη. Είναι τέρας αυτός που σκοτώνει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που δέρνει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που εκβιάζει, βιάζει, βιαιοπραγεί εναντίον της γυναίκας. (Πρότασή μου είναι) να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Κι αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας κι όλα αυτά τα παραμύθια».

«Δεν θα ξαναβγούν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιαιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι, την ευεργετική διάταξη του νόμου. Πείραξες γυναίκα; Χτύπησες γυναίκα; Δεν θα ξαναδείς ήλιο. Το έχω πει: χημικός ευνουχισμός, και δεν ξαναβλέπουν ήλιο».

Για το κόμμα Τσίπρα

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στην ΕΛ.Α.Σ., ασκώντας κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο και κατηγόρησε για οικειοποίηση του ονόματος «ΕΛΑΣ», κρίνοντάς την ως «κηλίδωση» ενός συμβόλου.

«Όταν παίρνεις ένα όνομα-σύμβολο που λέγεται ΕΛΑΣ, ως έννοια και έχεις προδώσει τη Μακεδονία, τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Είναι πολύ μεγάλο σύμβολο για να το κηλιδώνεις. Ο προδότης της Μακεδονίας δεν δικαιούται διά να ομιλεί. Ο άνθρωπος που από τους Αμερικανούς κανακεύτηκε καλά, τον αγάπησε η κυρία Μπακογιάννη, ψηφίστηκε στο συμβούλιο της Ευρώπης ως άνθρωπος υπεύθυνος των αμερικανικών συμφερόντων στα Δυτικά Βαλκάνια, να μου μιλάει για Αριστερά…».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απέρριψε την έννοια της «Aριστεράς» όταν αφορά τον κ. Τσίπρα, τον οποίο θεωρεί υπηρέτη ολιγαρχών και καρτέλ, έναντι της δικής του πολιτικής που στοχεύει στην υπηρεσία του πολίτη.

«Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, παρά τα ιδεολογήματα. Δεν υπάρχει δεξιός και αριστερός. Όταν δηλώνει αριστερός ο κύριος Τσίπρας, ο υπηρέτης των ολιγαρχών και των καρτέλ, για τι αριστερά μιλάμε; Έχω στο μυαλό μου ένα πράγμα όταν κυβερνήσω: να υπηρετώ τον πολίτη και να μην έχω υπηρετώ τα καρτέλ. Αυτή είναι η διαφορά», είπε.

Για τις δημοσκοπήσεις & την κυβέρνηση

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξέφρασε την πλήρη του δυσπιστία προς τις δημοσκοπήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως «fake» και «δωροδοκία», καθώς, όπως υποστήριξε, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα χρήματα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Έπειτα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταστήσει μια «τυραννική μορφή διακυβέρνησης» και ότι «φοβάται» τον ίδιο, γι’ αυτό και προωθεί στην κοινή γνώμη τους «διαχειρίσιμους» Τσίπρα και Καρυστιανού.

«Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και τη διαφθορά. Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης».

«Ο Μητσοτάκης θα κάνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για να πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουμε ήδη χάος και η Ελλάδα είναι βουτηγμένη στην διαφθορά», συμπλήρωσε.