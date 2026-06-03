Η κηδεία Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο τελείται αυτή την ώρα, μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, για τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και βουλευτή Κορινθίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Από το πρωί η σορός του βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες προσέρχονται για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Από νωρίς, πλήθος πολιτών, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και συνεργάτες του Νίκου Ταγαρά συγκεντρώνονται στον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που υπηρετεί επί σειρά ετών την Κορινθία και τη δημόσια ζωή.

Η σορός του τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους τον γνώρισαν να τον αποχαιρετήσουν με σεβασμό και συγκίνηση.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 13:00 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, παρουσία πολιτειακών, πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων, που τιμούν τη μνήμη του υφυπουργού.

Μετά το τέλος της τελετής, η ταφή πραγματοποιείται στο Χιλιομόδι Κορινθίας, τον τόπο καταγωγής του, όπου ο Νίκος Ταγαράς έχει συνδέσει την πολιτική και προσωπική του πορεία. Στην κηδεία παρίστανται, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένδιας, ο Κώστας Σκρέκας και ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης.