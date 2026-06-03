Η σεζόν 2025-2026 ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ αφήνοντας μια γεύση ανεκπλήρωτων προσδοκιών. Ο Δικέφαλος τερμάτισε στην τρίτη θέση της Super League, χάνοντας τη μάχη του πρωταθλήματος, ενώ και η ευρωπαϊκή του πορεία δεν είχε την εξέλιξη που επιθυμούσαν οι άνθρωποι της ομάδας. Στο Europa League οι Ασπρόμαυροι αποκλείστηκαν στην ενδιάμεση νοκάουτ φάση από τη Θέλτα, γνωρίζοντας δύο ήττες που έβαλαν πρόωρο τέλος στις φιλοδοξίες τους.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η διοίκηση προχώρησε σε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις, τόσο το καλοκαίρι όσο και τον Ιανουάριο, με στόχο να ενισχύσει το ρόστερ και να διορθώσει αδυναμίες. Ωστόσο, μόνο λίγοι από τους νέους ποδοσφαιριστές κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτέλεσε μία από τις πιο επιτυχημένες προσθήκες, καθώς κέρδισε άμεσα θέση βασικού και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 15 γκολ.

Οι τραυματισμοί, όμως, δεν του επέτρεψαν να προσφέρει σταθερά μέχρι το τέλος. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος με 41 συμμετοχές αποτέλεσε βασικό στήριγμα της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, ο Τζόντζο Κένι προσαρμόστηκε άμεσα και καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στην άμυνα.

Αντίθετα, ο Γκρεγκ Τέιλορ και ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις, ενώ οι Μπιάνκο και Βολιάκο είχαν περιορισμένο ρόλο. Στον αντίποδα, ο Χρήστος Ζαφείρης βοήθησε σημαντικά μετά την άφιξή του τον Ιανουάριο, ενώ ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποδείχθηκε «χρυσή» μεταγραφή με εννέα γκολ και τρεις ασίστ σε 20 αγώνες. Τέλος, ο Χόρχε Σάντσες πρόσθεσε εμπειρία στα μετόπισθεν, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με θετικό πρόσημο.