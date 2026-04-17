Δύο καταδιώξεις στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν σε συλλήψεις, μέσα σε διάστημα 24 ωρών, έπειτα από περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης, απείθειας και τροχονομικών παραβάσεων.

Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή της Νικόπολης, αστυνομικοί εντόπισαν 46χρονο να οδηγεί κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες. Όταν του έγινε σήμα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας διαδοχικά πινακίδες STOP, ενώ κινήθηκε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε σε κράσπεδο. Ο 46χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Στη δεύτερη υπόθεση, στη δυτική Θεσσαλονίκη, 27χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. και να επιχειρεί να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Ανέπτυξε ταχύτητα και παραβίασε επανειλημμένα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, προσπαθώντας να διαφύγει.

Στο ύψος του Αγίου Αθανασίου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε προσωρινά. Ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει πεζός προς αγροτική περιοχή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε. Όπως διαπιστώθηκε, του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.