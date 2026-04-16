Το σοβαρό και εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη (στον οποίο, παρεμπιπτόντως, η στήλη στέλνει θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση) μετά το αρχικό σοκ στην κυβέρνηση προκάλεσε έναν ευρύτερο προβληματισμό, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι δημιουργείται ένα κενό σε μια νευραλγική θέση στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ διευθύνει ουσιαστικά το πρωθυπουργικό γραφείο και το επόμενο διάστημα όλοι αναμένουν ότι ο Μυλωνάκης θα δώσει προτεραιότητα στην αποκατάσταση της υγείας του. Αυτό το κενό προφανώς το αντιλαμβάνεται (ή μήπως το ορέγεται ξανά) και ο προκάτοχός του Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος συνέχιζε χθες στη μακρινή Ιαπωνία τις πολυήμερες πασχαλινές διακοπές του, αλλά συνομιλητές του διαβεβαιώνουν ότι είχε διαρκώς ανοικτό το κινητό, ώστε να ενημερώνεται για τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία του διαδόχου του. Φέρεται μάλιστα να συνομίλησε και με κυβερνητικούς βουλευτές.

Θα θεωρήσω το ενδιαφέρον ανθρώπινο και δεν θα σταθώ σε όσα έχουν καταγραφεί κατά καιρούς για τις σχέσεις τους – ο Μυλωνάκης, άλλωστε, είχε κληθεί να διορθώσει πολλές «αμαρτίες» στο πρωθυπουργικό γραφείο. Ούτε θα σταθώ στις φήμες που τον ήθελαν να υποστηρίζει ότι «έρχεται». Επισημαίνω, ωστόσο, ότι βουλευτές και κομματικά στελέχη που θεωρούν ότι μπορούν να… διαβάζουν τις σκέψεις του δεν αποκλείουν από την – πανάκριβη για διακοπές, και δη πολυήμερες – Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να ορέγεται μια επιστροφή στο Μαξίμου, βλέποντας την περιπέτεια του Μυλωνάκη ως ευκαιρία. Μα είναι δυνατόν;

