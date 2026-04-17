Δυσοίωνες είναι οι πληροφορίες από την Πορτογαλία σχετικά με την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς δημοσίευμα της A Bola αναφέρει πως ο Έλληνας επιθετικός ενδέχεται να οδηγηθεί στο χειρουργείο.

Ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και μήνες από τραυματισμό στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ο οποίος προέκυψε από τον περασμένο Νοέμβριο, σε αναμέτρηση απέναντι στη Σάντα Κλάρα.

Η αποθεραπεία του δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές μέσα στο 2026.

Πιθανό τέλος στη φετινή σεζόν

Σύμφωνα με το πορτογαλικό ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο επέμβασης συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες, κάτι που σημαίνει πως η φετινή αγωνιστική περίοδος ίσως ολοκληρωθεί πρόωρα για τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Σπόρτινγκ για τη νέα σεζόν.

Ο Ιωαννίδης μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Πορτογαλία και μέχρι στιγμής μετρά 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα της Σπόρτινγκ.