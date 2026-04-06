Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει εκτός δράσης λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου, ο οποίος συνέβη στις 8 Νοεμβρίου κατά τον αγώνα με την Σάντα Κλάρα στα Αζόρες.
Ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, οι γιατροί της Σπόρτινγκ ενημέρωσαν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες για να επαναξιολογηθεί η κατάσταση του τραυματισμού του. Εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική, τότε ενδέχεται να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση, με την τελική απόφαση να αναμένεται μέχρι τα μέσα Απριλίου.
Ο Ρουί Μπόρζες, προπονητής της Σπόρτινγκ, είχε ελπίδες ότι ο Ιωαννίδης θα μπορούσε να επιστρέψει στις προπονήσεις την Δευτέρα (06/04), ενόψει του πρώτου αγώνα με την Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε να προπονηθεί και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους «κανονιέρηδες».
Η ελπίδα του Έλληνα διεθνή να βοηθήσει την ομάδα του έχει ανασταλεί εξαιτίας των συνεχών τραυματισμών, οι οποίοι τον έχουν κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για σχεδόν πέντε μήνες.
Atualização boletim clínico 🚨
Depois da ausência frente ao Santa Clara, Iván Fresneda está novamente ao dispor de Rui Borges!
De fora continuam Nuno Santos, Luis Guilherme e Fotis Ioannidis, que permanecem entregues ao departamento médico.#Sporting #SCP pic.twitter.com/m77GMlTauW
— Canto do Sporting (@CantodoSCP) April 6, 2026