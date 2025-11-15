Δείτε παρακάτω τις μεγάλες ευκαιρίες της Εθνικής ομάδας να διπλασιάσει τα τέρματα της, μετά το 1-0 του Μπακασέτα:
Τεττέη «σερβίρει», Καρέτσας «εκτελεί» για το 2-0 απέναντι στην Σκωτία (vid)
Η Εθνική ομάδα πέτυχε και δέυτερο γκολ στο 57, με τον Τεττέη να προελαύνει και να «σερβίρει» στον Καρέτσα που έδωσε ισχυρό προβάδισμα στην Ελλάδα
Εθνική Ελλάδος: Συνεχόμενες ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Γκόρντον (vids)
Η Εθνική Ελλάδoς έφτασε σε αρκετές περιπτώσεις πολύ κοντά στο 2-0 στην αναμέτρηση με την Σκωτία
Ελλάδα – Σκωτία 1-0: Ο Μπακασέτας βάζει μπροστά την Εθνική (vid)
Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε το 1-0 για την Ελλάδα και φώναξε «όλοι εδώ», ζητώντας από παίκτες και επιτελείο να πανηγυρίσουν μαζί
Νικητής της ζωής
Έχοντας νικήσει στους δύο από τους τρεις τελευταίους Αυθεντικούς Μαραθωνίους της Αθήνας (αποδεδειγμένα από τους πιο δύσκολους στον κόσμο) ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι το πρόσωπο της διοργάνωσης και θα μπορούσε να καμαρώνει δικαιολογημένα για αυτό. Όμως ο ίδιος είχε πετύχει μια πολύ πιο σημαντική νίκη πριν αρχίσει να «καταπίνει» χιλιόμετρα και να πρωτεύει σε μαραθωνίους. […]