Μετά τους Νεκτάριο Τριάντη, Ανδρέα Τεττέη και Μπάμπη Κωστούλα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνεχίζει να επιβραβεύει τους παίκτες που ξεχωρίζουν τη φετινή σεζόν. Το νέο όνομα που προστέθηκε στη λίστα είναι ο Μάριος Βήχος, ένας από τους πιο σταθερούς και εντυπωσιακούς αριστερούς μπακ της Super League.

Ο 25χρονος άσος του Λεβαδειακού πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, με συνεχείς γεμάτες εμφανίσεις, ταχύτητα, ενέργεια και μεγάλη συνέπεια στο παιχνίδι του. Η εικόνα του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος αποφάσισε να τον καλέσει για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η κλήση του Βήχου έρχεται και ως αποτέλεσμα της ενόχλησης που αντιμετωπίζει ο Δημήτρης Γιαννούλης στον δικέφαλο, με τον Γιοβάνοβιτς να αναζητά έναν παίκτη έτοιμο, σε φόρμα και ικανό να προσφέρει άμεσα λύσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethniki Omada (@ethnikiomada)

Για τον Βήχο, πάντως, η κλήση αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση της πορείας του στη Λιβαδειά και μια μεγάλη ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.