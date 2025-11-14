Με μία εμφανή κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 3-0 της Γεωργίας και διατήρησε το απόλυτο σερί της στον όμιλο των προκριματικών για το EURO U21. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έδειξε αποφασιστικότητα και πειθαρχία, παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του 2027, που θα φιλοξενηθούν σε Αλβανία και Σερβία.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ελλάδα σκαρφάλωσε στην κορυφή του ομίλου με 12 βαθμούς, ενώ η Γεωργία παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 5 πόντους, βλέποντας τη διαφορά να μεγαλώνει.

Πρώτο Ημίχρονο: Σταδιακή κυριαρχία και δύο γκολ σε δευτερόλεπτα

Η Γεωργία ξεκίνησε δυναμικά, ασκώντας έντονη πίεση στην ελληνική άμυνα και δυσκολεύοντας την κυκλοφορία της μπάλας. Ωστόσο, η Εθνική βρήκε τον ρυθμό της μετά το 10ο λεπτό και άρχισε να ελέγχει σταδιακά την αναμέτρηση.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε για τους φιλοξενούμενους στο 4ο λεπτό, όταν γύρισμα του Νταντιάνι από τη μικρή περιοχή κατέληξε άουτ. Η Ελλάδα απάντησε στο 10’, με τον Καλοσκάμη να επιχειρεί προβολή μέσα από τη περιοχή, αλλά ο Μπερουασβίλι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 17’ και 18’ η ελληνική ομάδα δημιούργησε διαδοχικές ευκαιρίες με τους Πνευμονίδη και Τζίμα, χωρίς όμως να ανοίξει το σκορ. Στο 24’, η συνεργασία Κοντούρη-Σμυρλή-Άλεν έφερε νέα απειλητική φάση, αλλά η μπάλα πέρασε ξανά άουτ.

Τελικά, η Εθνική έσπασε το «ρόδι» στο 43ο λεπτό. Μετά από κάθετη πάσα του Καλοσκάμη, ο Σμυρλής ανατράπηκε στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Στέφανος Τζίμας εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, από εκτέλεση κόρνερ του Κοντούρη, ο Καλογερόπουλος έκανε μια εντυπωσιακή κεφαλιά για το 2-0, σκορ ημιχρόνου.

Δεύτερο Ημίχρονο: Αντίδραση της Γεωργίας και το τελικό 3-0

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Γεωργία ανέβασε ρυθμό και προσπάθησε να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δύο σουτ στο 49’ και στο 52’ αποκρούστηκαν εντυπωσιακά από τον Μπότη, που κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η ελληνική ομάδα επικεντρώθηκε στις αντεπιθέσεις και στο 66’ ο Κούτσιας σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι. Στο 73’, η Γεωργία έχασε πέναλτι με τον Τσουλουκίτζε να αστοχεί.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 79’, όταν από εκτέλεση φάουλ του Γκούμα, ο Κεραμίτσης βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας και με κεφαλιά «σφράγισε» τη νίκη, ξεδιπλώνοντας την κλάση του.

Με αυτήν την εμφάνιση, η Εθνική Ελπίδων δείχνει έτοιμη να συνεχίσει με σιγουριά την πορεία της προς τα τελικά του EURO U21, καθιστώντας σαφές ότι η ομάδα έχει τον χαρακτήρα και την ποιότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης νέων.