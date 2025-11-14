Η Εθνική Ελπίδων πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στη Γεωργία και πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στο Εuro 2027 U21.
Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Τα highlights της μεγάλης νίκης της Εθνικής Ελπίδων
Η Εθνική Ελπίδων πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στη Γεωργία και πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στο Εuro 2027 U21. Ακολουθούν τα highlights της αναμέτρησης:
Ο Γιούργκεν Κλοπ σχολιαστής στο Παγκόσμιο Κύπελλο!
Ο Γιούργκεν Κλοπ, ο θρυλικός πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ, θα δοκιμάσει το καλοκαίρι που έρχεται τις δυνάμεις του ως τηλεοπτικός σχολιαστής, αναλαμβάνοντας το ρόλο στην πλατφόρμα «Magenta TV». Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από τα social media, θα σχολιάζει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι σε […]
Ελλάδα K21 – Γεωργία K21 3-0: Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να «καλπάζει» προς το Euro!
Με μία εμφανή κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 3-0 της Γεωργίας και διατήρησε το απόλυτο σερί της στον όμιλο των προκριματικών για το EURO U21. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έδειξε αποφασιστικότητα και πειθαρχία, παίρνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του 2027, που θα φιλοξενηθούν σε Αλβανία […]
Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ θα μας κάνει πιο δυνατούς, πιο εγωιστές»
Μία μέρα πριν από τον διαδικαστικού χαρακτήρα αγώνα της Εθνικής απέναντι στη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την απογοήτευση που άφησε πίσω του ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ. Ο προπονητής της Εθνικής τόνισε ότι παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη, υπάρχει ακόμα κίνητρο για την ομάδα, καθώς κάθε αγώνας προσφέρει ευκαιρίες για βελτίωση, […]
Οδυσσέας Βλαχοδήμος: «Στόχος το Euro 2028, θέλουμε να κερδίζουμε για την Ελλάδα»
Στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ελλάδας πριν τον αγώνα με την Σκωτία, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησε για το τι συνέβη στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής, τους στόχους του μέλλοντος και για τον επόμενο στόχο της Εθνικής Ελλάδας. Οι δηλώσεις του τερματοφύλακα της Εθνικής: «Έχουμε συζητήσει το τι έχει γίνει στα προηγούμενα 2 ματς. Έχουμε […]