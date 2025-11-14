Η Εθνική Ελπίδων πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0 απέναντι στη Γεωργία και πλέον βρίσκεται με το ένα πόδι στο Εuro 2027 U21.

Ακολουθούν τα highlights της αναμέτρησης:

Τελευταία Νέα