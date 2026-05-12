Ισχυρή φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Στρατηγού Καλλάρη, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 00:40 σε αποθήκη δίπλα στο υπαίθριο πάρκινγκ του καταστήματος. Οι φλόγες έγιναν γρήγορα αντιληπτές, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός και να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπήρξε άμεση, καθώς ακριβώς πάνω από το σούπερ μάρκετ βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για πιθανή εξάπλωση της φωτιάς και απειλή για τους κατοίκους.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Καλλάρη, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στον χώρο της αποθήκης. Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη δράση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε σε άλλα σημεία του κτιρίου, αποτρέποντας τα χειρότερα.