Η Εθνική Ελλάδoς άνοιξε το σκορ με τον αρχηγό της, Τάσο Μπακασέτα. Ο Παυλίδης είδε τον Γκόρντον να αποκρούει το πλασέ του, όμως ο Μπακασέτας ήρθε από πίσω, απέφυγε τον Χάνλεϊ και με αριστερό ευθύβολο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Προκριματικά Μουντιάλ: Σαρωτική Ισπανία, αποχαιρέτησε με ήττα η Κύπρος
Η Ισπανία διέλυσε την Γεωργία επικρατώντας με 4-0 και παράλληλα εξασφάλισε -εκτός απροόπτου- την πρόκριση στο Μουντιάλ, ενώ την ίδια ώρα η Κύπρος έκλεισε με ήττα 2-0 από την Αυστρία τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Σκωτία
Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με αντίπαλο τη Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45)
Επιβλητική ΑΕΚ, πέρασε με 103-82 από το Μαρούσι (vids)
Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Γκρέι έδωσαν τη νίκη στην ΑΕΚ, σε ματσάρα κόντρα στο Μαρούσι
Ολυμπιακός – Κασάνο 25-20: Κέρδισε εύκολα και «φουλάρει» για πρόκριση
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε άψογη εμφάνιση, «πάτησε» την Κασάνο με 25-20 και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στους «16» του EHF European Cup
Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που μετανιώνει ο Μάικλ Τζόρνταν
Υπάρχουν στιγμές στην πορεία των μεγάλων αθλητών που καθορίζονται όχι από όσα έκαναν στο παρκέ, αλλά από όσα πίστεψαν πως μπορούσαν να κάνουν μακριά από αυτό. Για τον Μάικλ Τζόρνταν, η περιπέτεια στην Ουάσινγκτον ήταν ακριβώς αυτό: μια λάθος εκτίμηση, που του κόστισε περισσότερο απ’ όσο φανταζόταν. Το καλοκαίρι του 2000, ο άνθρωπος που άλλαξε […]