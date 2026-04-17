Τουλάχιστον δέκα επιστήμονες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρόσβαση σε προγράμματα πυρηνικής και διαστημικής τεχνολογίας, έχουν πεθάνει ή αγνοούνται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το 2023. Η υπόθεση προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στους κύκλους της Ουάσινγκτον.

Μέχρι πρόσφατα, το θέμα περιοριζόταν σε ανεπίσημες αναφορές και δημοσιεύματα. Ωστόσο, απέκτησε νέα διάσταση μετά την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε ανοιχτά στο ζήτημα. Η υπόθεση, που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, έχει ήδη τραβήξει την προσοχή της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας.

Η δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ

Η συζήτηση εντάθηκε όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε για πρώτη φορά δημόσια την υπόθεση, δηλώνοντας: «Είναι πολύ σοβαρό, ελπίζω να είναι τυχαίο». Ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε μόλις εξέλθει από σχετική συνάντηση, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

«Μια πιθανή ξένη επιχείρηση μπορεί να εμπλέκεται εδώ. Γι’ αυτό το ερευνούν. Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε την επόμενη μιάμιση εβδομάδα. Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και θα το εξετάσουμε το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump on the recent disappearances and deaths of U.S. scientists: “I hope it’s random, but we’re going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject… some of them were very important people, and we’re going to look at it…” pic.twitter.com/6yi7ppzKqO — Breaking911 (@Breaking911) April 16, 2026

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο και τις υπηρεσίες ασφαλείας

Την προηγούμενη ημέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ερωτηθείσα αν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν πιθανή σύνδεση μεταξύ των περιστατικών, δήλωσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, η κυβέρνηση «θα θεωρήσει το θέμα άξιο διερεύνησης».

Σύμφωνα με πηγές στην Ουάσινγκτον, η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Η καθυστερημένη, όπως χαρακτηρίζεται, αντίδραση της κυβέρνησης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ οι διαδοχικοί θάνατοι και εξαφανίσεις επιστημόνων ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανή απειλή στην εθνική ασφάλεια.

Όλοι τους είχαν πρόσβαση σε κρίσιμα και απόρρητα δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο για ανταγωνιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ, όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν.

Ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Κρις Σουέκερ, μιλώντας στη «Daily Mail», εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τις υποθέσεις αυτές, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για τυχαία περιστατικά, καθώς οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες είχαν εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαστημική τεχνολογία.

Όπως υποστήριξε, τέτοια πρόσωπα αποτελούν διαχρονικά στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Ανέφερε μάλιστα ότι όχι μόνο αντίπαλες χώρες, αλλά και σύμμαχοι των ΗΠΑ —«Η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη και ορισμένοι από τους φίλους μας- το Πακιστάν, η Ινδία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα»— έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση τέτοιων πληροφοριών.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής από το Τενεσί, Τιμ Μπέρτσετ, δήλωσε επίσης στη «Daily Mail» τον Μάρτιο ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες, όπως η CIA και το FBI, δεν συμβάλλουν επαρκώς στη διαλεύκανση των υποθέσεων. Όπως κατήγγειλε, οι ίδιες υπηρεσίες φέρονται να παρεμποδίζουν τις προσπάθειές του να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν ή πέθαναν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες.