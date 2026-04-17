Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε ότι οι ημέρες με θερμοκρασίες που φθάνουν ή ξεπερνούν τους 40°C θα χαρακτηρίζονται πλέον ως «αφόρητα ζεστές». Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της χώρας να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες απέναντι στα ολοένα συχνότερα φαινόμενα ακραίας ζέστης, τα οποία καταγράφονται σε όλο τον κόσμο.

Ο νέος όρος, γνωστός στα ιαπωνικά ως “kokusho-bi”, στοχεύει να περιγράψει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις ημέρες εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών και να ενισχύσει την ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που αυτές συνεπάγονται, σύμφωνα με την JMA.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ιαπωνία κατέγραψε τη θερμότερη περίοδο από το 1989, οπότε και ξεκίνησε η συστηματική συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων. Η αύξηση των θερμοκρασιών αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί ολοένα πιο έντονα κύματα καύσωνα διεθνώς.

Πριν υιοθετηθεί ο νέος χαρακτηρισμός, η JMA προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας απαντήσεις από 478.000 πολίτες. Ο όρος «αφόρητα ζεστή ημέρα» συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αποδοχή, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η πρόταση «εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα» ή “cho-mosho-bi”.

Μεταξύ των άλλων προτάσεων που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν οι εκφράσεις «ημέρα που θυμίζει σάουνα», «ημέρα κατ’ οίκον παραμονής» και «πύρινη ημέρα», όπως ανέφερε η υπηρεσία.

Η νέα κατηγορία συμπληρώνει το υπάρχον σύστημα ταξινόμησης της JMA, το οποίο περιλαμβάνει ήδη τους χαρακτηρισμούς «θερινή ημέρα» για θερμοκρασίες άνω των 25°C, «ημέρα του κατακαλόκαιρου» για άνω των 30°C και «εξαιρετικά ζεστή ημέρα» για άνω των 35°C.